A iniciativa partiu de um grupo de enfermeiros do Norte, mas, entre os cerca de 30 sócios fundadores do SITEU, “há profissionais do Algarve ao Minho”, garantiu, em declarações à agência Lusa, a presidente Gorete Pimentel, sublinhando que este sindicato terá “abrangência nacional”.

“Entendemos que um sindicato tem de ser completamente independente e não pode estar preso a amarras políticas nem de federações como CGTP [Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses] ou UGT [União Geral de Trabalhadores]. Temos de ser completamente independentes para podermos lutar pelas nossas causas. Achamos que os sindicatos existentes estão muito presos politicamente e não conseguem defender a classe laboral”, descreveu a responsável.

Gorete Pimentel contou que o SITEU “está constituído com uma comissão instaladora e tem uma direção a funcionar”, acrescentando que atualmente está em curso um programa de ações que visa a divulgação do sindicato.

“Ainda não estamos a representar pessoas, porque estamos na fase de constituição. Vamos começar a angariação de sócios. Quem entender que se revê na nossa missão, na nossa vontade de fazer as coisas, é muito bem-vindo. Os nossos colegas enfermeiros que estão descontentes com o que se tem passado, têm de perceber ao que vimos e livremente associarem-se”, referiu Gorete Pimentel.

A presidente do SITEU apontou que a ideia de criar um novo sindicato prende-se com o facto de a classe estar “inconformada com o estado atual do setor da enfermagem, do Serviço Nacional de Saúde, da carreira e das políticas existentes”.

Já num comunicado de apresentação, o SITEU refere que a constituição desta nova estrutura sindical “resulta da iniciativa de um conjunto alargado de enfermeiros descontentes com o atual panorama da profissão em Portugal”.