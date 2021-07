A frase é do jornal britânico The Times, referindo-se ao mais recente livro do jornalista premiado Graham Lawton que pretende revelar toda a verdade sobre alimentos, dietas, vitaminas, bebidas, exercício físico, sono, ser saudável e envelhecer bem.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, 13,3% dos portugueses afirmam que o seu estado de saúde é «mau» ou «muito mau», enquanto uma maior fatia — 35,5% — considera que o mesmo se enquadra num dúbio «razoável». Afinal, o que podemos fazer para começar a cuidar melhor de nós? Queremos ser mais saudáveis, mais fortes, viver mais tempo e melhor, mas torna-se difícil distinguir o que funciona entre tanta informação, muitas vezes contraditória. Graham Lawton, conceituado jornalista na área da ciência, desmascara mitos e «põe os pontos nos is», respondendo, entre muitas outras, a questões como: qual a melhor estratégia para perder peso (e não voltar a ganhá-lo)?; os superalimentos são uma coisa séria?; como reduzir o risco de desenvolver cancro?; é possível retardar o envelhecimento? e como conseguir uma boa noite de sono? Abordando todos os grandes temas da saúde, e convertendo informações e factos científicos em conselhos úteis e práticos, este é um guia para se ser saudável que pode, mesmo, salvar a sua vida. «Sou um jornalista de ciência com uma licenciatura em Bioquímica, e passei grande parte da minha vida profissional a manter-me a par das ideias mais recentes em ciência biomédica e a escrever sobre elas para um público leigo. Graças à experiência que adquiri, sou capaz de avaliar afirmações na área da saúde acerca de nutrição, exercício, suplementos dietéticos e muito mais". "Consigo detetar à distância um título sensacionalista, identificar uma moda passageira e separar o que é facto do que é ficção. E ponho em prática aquilo que sei. Não estou a dizer que inventei o regime ideal de saúde e boa forma, mas levo uma vida saudável que não é demasiado restritiva, baseada em provas. É esse o propósito deste livro: empoderá-lo para que possa fazer o mesmo. Quero mesmo dizer "empoderar". Uma boa saúde é algo por que todos devemos lutar, porque a falta dela não é agradável, e mata". Graham Lawton tem uma licenciatura em Bioquímica e um mestrado em Comunicação Científica, ambos pelo Imperial College, em Londres. É jornalista e colunista da aclamada revista de ciência NewScientist, atividade que já lhe rendeu múltiplas distinções. Autor de "A Origem de (Quase) Tudo" (ed. Marcador, 2019), tem um profundo interesse pelas áreas da vida selvagem, meio ambiente, biomedicina, comida e tudo o que é... finlandês.