O verão. Dias longos, quentes, férias, descanso, onde o sol tem o efeito de nos transmitir mais energia e um bem-estar perfeito e a praia e o mar se revelam terapêuticos.

Desligamos o piloto automático, estamos dispostos a fazer mais atividades – a conviver com amigos e com a família – e tudo serve como um convite para sairmos de casa. É a estação onde, sem nos apercebermos, damos mais prioridade à nossa saúde mental.

Arranjamos tempo para cuidar da família, dos amigos, da vida profissional … e onde está o tempo dedicado à nossa saúde mental?

Cuidar da mente é muito importante e poucos têm essa atenção. A verdade é que todos somos capazes!

Não é necessário despender muito tempo, não é preciso deslocarmo-nos a um lugar específico, não é preciso a ajuda de ninguém. Como podemos cuidar da nossa saúde mental? Através da meditação.

Com inúmeras vantagens comprovadas cientificamente, a meditação já começa a ser difundida pela nossa sociedade. Todos queremos sentir bem-estar, a mente a funcionar em pleno e reduzir o stress que o dia a dia naturalmente incute em todos.

A prática de Meditação não é um talento, não é apenas ficar zen e também não resolve ou faz desaparecer todos os nossos problemas, mas vai certamente ajudar-nos a lidar com eles, pois prepara o corpo e a mente para essa ação.

A Meditação funciona como um exercício físico: requer uma rotina, é necessário criar o hábito, treinar. Cinco minutos são suficientes para começar esta prática.

A beleza e simplicidade da Meditação é que ela não precisa de nenhum equipamento para ser feita. Tudo o que ela requer é um espaço tranquilo, onde consiga estar só e alguns minutos por dia, onde o principal objetivo é estar consigo mesmo, olhar e cuidar de si, estando atento a qualquer sinal que tenha ou sinta e procurar perceber a causa.

Mas, afinal, como é que se medita?

1. Seja no jardim, na praia, no parque, no campo, escolha um lugar que gosta para meditar e aproveite o verão para estar ao ar livre rodeada pela Natureza.

2. Sente-se confortavelmente numa cadeira, numa almofada ou no chão e mantenha a coluna o mais reta possível para o cérebro ficar concentrado na prática.

3. Feche os olhos e respire normalmente. Comece por uma respiração profunda em 4-2-6 (inspire em 4 segundos, sustenha 2 segundos e expire em 6 segundos). Concentrando-se na própria respiração, observe-a e veja como ela flui.

4. Progressivamente, comece por observar o seu corpo. Comece desde os pés e vá até à cabeça. O que sente? O que está mais tenso em si?

5. Esteja presente. Se tiver pensamentos, não tente controlá-los. Deixe-os fluir. O objetivo não é esquecer esses pensamentos.

6. Com o coração e a mente conectados, caso tenha algum assunto que a incomode ou alguma situação para resolver ou para se preparar, projete ou reveja essa situação e procure encontrar a melhor solução para si mesma.

Lembre-se que tudo tem solução mas, por vezes, o piloto automático não permite que se encontre a solução mais rápido e facilmente. Aproveite estes momentos e encontre as suas soluções.

O verão é uma ótima estação para começar algo novo – desafie-se e experimente. Todos procuram um verão especial, por isso, descubra os benefícios por detrás desta prática. Quem sabe se a Meditação não irá tornar este verão ainda mais especial.

Texto: Joana Freitas, Mental Coach & CEO Up Your Mind