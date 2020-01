“A quantidade de arroz armazenado pode ser consumido por toda a população de Macau durante meio mês e a importação das mercadorias será retomada no início de fevereiro”, garantiram a autoridades.

A China elevou para 170 mortos e mais de 7.700 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

O Governo de Macau anunciou o prolongamento até sexta-feira dos feriados do ano novo chinês para a função pública, medida que foi adotada por várias empresas privadas, para diminuir o risco de contágio do novo coronavírus chinês, depois de ter sido registado no território o sétimo caso importado de infeção.

A reabertura das escolas, e de espaços culturais e desportivos que já estavam encerradas desde a semana passada, foi adiada por tempo indeterminado.

Duas das ligações marítimas entre Macau e Hong Kong estão suspensas a partir de hoje e as restantes vão sofrer uma redução no número de viagens, também por tempo indeterminado.