Há mais de duas semanas, o gigante asiático de 1,4 mil milhões de habitantes está paralisado pelo novo coronavírus que matou mais de mil pessoas e contaminou 42.000 na China continental. O surto apareceu em dezembro na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro do país.

Embora a percentagem de contaminação seja pequeno (0,0026%) em relação à população total da China, muitos estão preocupados, como Zhao Yiling, uma dona de casa de 57 anos que não sai do seu apartamento em Pequim desde 23 de janeiro. "Estou aterrorizada", diz a mulher, que afirma seguir as instruções de seu comité de bairro e do Partido Comunista Chinês.

"O comité disse que devemos ser pacientes e não sair. Então eu não saio, eu obedeço", explica.

Na entrada da residência onde mora, foram pintadas grandes faixas com mensagens em letras brancas e fundo vermelho para combater a epidemia. "Detetar, alertar, isolar e tratar o mais rápido possível", lê-se numa delas.

No rádio e na televisão, as mesmas mensagens são repetidas: "Não saiam, não abram as janelas, lavem bem as mãos, usem máscara".

Em Hubei, as mensagens são ameaçadoras contra os possíveis infetados. "Aqueles que não comunicam a sua febre são inimigos", diz uma faixa de um prédio em Yunmeng, distrito de Hubei.

Nesse mesmo distrito colocado em quarentena, outra mensagem procura incutir medo: "Fazer visitas significa matar-nos uns aos outros. Reunir-se significa correr em direção ao suicídio".