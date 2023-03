Num alerta emitido pelo Gabinete de Estrangeiros e da Commonwealth (FCO), dirigido aos viajantes britânicos, é referido que “desde agosto de 2022 há um aumento de casos” de shigelose “entre os cidadãos que regressam de Cabo Verde”.

Acrescenta que outros relatórios, de fevereiro deste ano, “sugerem que a maioria dos casos relatados ocorreu na região de Santa Maria, na ilha do Sal”, aconselhando por isso os cidadãos britânicos a seguir os conselhos de saúde emitidos pelas autoridades de saúde.

Também conhecida por disenteria bacteriana, a shigelose é uma forma de intoxicação alimentar com diarreia sanguinolenta, provocada pela bactéria shigella.

Neste aviso aos viajantes britânicos atualizando a situação sanitária de Cabo Verde, o FCO pede igualmente para se “certificarem” que estão a cumprir com “precauções no padrão de alimentação, água e higiene pessoal”, como lavar as mãos e usar apenas água engarrafada para beber ou escovar os dentes.