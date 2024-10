Mónica Sintra está em Cabo verde, mais concretamente na Ilha do Sal. A artista viajou na segunda-feira, 14 de outubro, e fez questão de partilhar o destino onde se encontra com os seus seguidores do Instagram.

Numa primeira publicação, partilhada no dia 13 de outubro, domingo, Mónica Sintra mostrou-se sentada num pontão, numa das praias da Ilha. As fotografias são, aparentemente, antigas e correspondem a uma outra viagem da artista a Cabo Verde.

"Este era o meu lugar preferido para ter paz. O sítio onde observava os pescadores a chegar. As pessoas que iam comprar e arranjar peixe no pontão. Mais do que triste por já não ter este meu lugar especial, estou inquieta por saber onde vão agora trabalhar estas pessoas enquanto não há novo pontão", começou por escrever na legenda.

"Cabo Verde, estou a caminho", anunciou.

Esta terça-feira, Mónica Sintra fez uma nova partilha, desta vez, já instalada no destino.

"Este é o meu espaço para retemperar energias. Para respirar. Para sentir a vida. E para me sentir livre. É quase como que uma segunda casa para mim. Falo de Cabo Verde, claro", escreveu na legenda da publicação, na qual segura uma bandeira da Ilha.

Leia Também: Nenny, Zambujo, Emanuel e Tatanka. O quarteto 'improvável'