"No âmbito de uma denúncia de ruído, os militares da Guarda foram alertados que estava a decorrer uma festa ilegal no interior de uma moradia. Após a deslocação para o local, foi possível constatar que a festa ainda se encontrava a decorrer, tendo sido dado ordem para terminar o evento", informa a GNR em comunicado.

"No seguimento da ação policial, foram identificadas 16 pessoas, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, pela violação da limitação de circulação entre concelhos e pelo incumprimento da realização de eventos", lê-se na nota.

A ação policial contou com o reforço do Posto Territorial de Alfena e do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto.

A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia COVID19, é fundamental para conter a propagação do vírus.