Uma das conclusões do estudo foi também a de que 27% da população mundial poderia obter os seus cereais, como o trigo a cevada ou o centeio, num raio inferior a 100 quilómetros. Os números são quase equivalentes em relação ao arroz e às leguminosas mas mais baixos para o milho (11% da população) e a mandioca (16%).

A cadeia alimentar (entre a produção e o consumo) é pequena quando se trata de produções familiares mas abrange o mundo nas grandes produções, pelo que “a diversidade das dietas atuais cria dependências globais complexas”, dizem os responsáveis.

Matti Kummu diz, citado no estudo, que os resultados mostram claramente que a produção local por si só não consegue responder à procura de alimentos, pelo menos com os atuais métodos de produção e hábitos de consumo.

Aumentar a produção local iria reduzir o desperdício de alimentos e as emissões de gases com efeito de estufa, diz o responsável, adiantando que tal também iria criar outros problemas, como a escassez e poluição da água em áreas densamente povoadas, além de criar vulnerabilidades durante as más colheitas ou migrações em larga escala.