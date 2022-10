Um guia para ajudar pais e professores a investir na saúde mental dos jovens e um outro guia para ajudar as empresas e os gestores a promover o bem-estar dos trabalhadores. Ainda dois novos desafios na aplicação de desenvolvimento pessoal 29k FJN, que já conta com mais de 37 mil utilizadores registados em Portugal. É desta forma que a Fundação José Neves assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, cumprindo assim a sua missão de despertar a consciência individual, fortalecer o lado humano e promover o bem-estar e a saúde mental dos portugueses.

Carlos Oliveira, presidente executivo da FJN, realça “a aposta crescente no desenvolvimento pessoal, bem-estar a saúde mental dos portugueses, que está inscrita na missão da Fundação José Neves. Queremos chegar a cada vez mais portugueses. Fazemo-lo através da App 29k FJN e de conteúdos práticos que impactem os diversos setores da sociedade, nomeadamente as famílias, os adultos e os jovens, as escolas, os professores e os encarregados de educação, as empresas e os gestores, mas também os agentes decisores nacionais. Há um longo caminho a percorrer para incluir nas dinâmicas sociais uma cultura que identifique e atue perante situações de perigo e que promova permanentemente a saúde mental e o bem-estar. Cuidar da nossa mente é tão importante como cuidarmos da nossa saúde física".

A aplicação 29k FJN é o programa de desenvolvimento pessoal da Fundação José Neves com o objetivo de fortalecer a saúde mental, o equilíbrio emocional e o bem-estar dos portugueses. É 100% digital, gratuito e em português. Conta já com mais de 37 mil utilizadores registados em Portugal e disponibiliza 14 cursos – 3 deles direcionados a jovens entre os 15 e os 20 anos -, 22 meditações, 25 exercícios, 3 testes, 6 check-in e agora 3 desafios, sendo que dois são lançados no dia 10.

O desafio “Encontra os teus valores” tem a duração de 10 dias e promove uma exploração do mundo interior e a forma de identificar e aplicar os valores de forma a dar o máximo propósito a cada um dos dias. Por sua vez, “Lidar com emoções difíceis” é o desafio 29k FJN para aprender estratégias para melhorar a capacidade de lidar com emoções difíceis.

A aplicação 29k FJN está disponível para iOS e Android e pode ser descarregada também no link https://joseneves.org/pt/29-k-fjn, onde consta informação sobre esta ferramenta.

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental são também disponibilizados mais dois Guias FJN, criados em parceria com a Escola de Medicina da Universidade do Minho e com o patrocínio científico da Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Documentos para ajudar na tomada de decisões conscientes.

O “Guia para pais e professores: como investir na saúde mental e no bem-estar dos jovens?” é dirigido a pais, familiares e professores que querem saber como identificar e agir perante os sintomas e problemas de saúde mental dos jovens.

A adolescência é um período repleto de desafios e riscos para a saúde mental. Dados demonstram que 1 em cada 7 jovens entre os 10 e os 19 anos sofre de perturbações mentais e que o suicídio é a quarta principal causa de morte em adolescentes dos 15 aos 19 anos. E ainda que as perturbações emocionais e as alimentares são as mais prevalentes na adolescência e que 50% das perturbações diagnosticadas nos adultos surgem na adolescência.

Mas a adolescência é também um mundo de oportunidades e de desafios para os adultos de amanhã. E os adultos de hoje têm um papel preponderante para alertar e promover para a importância de investir no bem-estar e na saúde mental dos jovens.

Este guia disponibiliza recomendações para pais e professores, assim como estratégias e recursos para que estes possam ajudar, e ainda alguns exemplos práticos para atuar de uma forma global ou, por exemplo, nos casos em que os jovens apresentem sintomas de ansiedade ou de depressão, ou mesmo perturbações de comportamento alimentar.

O "Guia para pais e professores: como apoiar a saúde mental e bemestar dos jovens?" está disponível para consulta no portal da FJN através do link https://joseneves.org/guia-saude-mental-dos-jovens.

Já o “Guia para empresas: como promover o bem-estar e saúde mental dos trabalhadores?” é dirigido a todas as empresas e gestores que queiram melhorar a sua atividade e garantir o bem-estar e a saúde mental dos seus trabalhadores.

Entre outros dados, o guia revela que investir na saúde mental dos trabalhadores pode ter um retorno económico e que na Europa a falta de saúde mental custa anualmente cerca de 240 mil milhões de euros. Ainda que os trabalhadores passam cerca de 12 dias por ano no trabalho sem conseguirem ser produtivos, que os portugueses trabalham mais horas do que a maioria dos europeus e que cerca de 70% das pessoas com problemas de saúde mental recuperam totalmente.

Demonstra ainda que não há sucesso empresarial sem saúde mental e bem-estar dos trabalhadores. O maior valor das empresas é o capital humano e as pessoas que aí trabalham. Ambientes de trabalho pouco saudáveis e estimulantes e geradores de stress continuam a ser uma realidade persistente nas empresas o que, consequentemente, diminui a produtividade dos trabalhadores e compromete o sucesso das empresas.

O guia dá exemplos de empresas que podem motivar e inspirar o processo de mudança (Accenture, Bial, EDP, Farfetch, Galp e REN), mostra que investir na saúde mental dos trabalhadores compensa e ajuda, com recomendações e práticas, as empresas e os gestores a promover a saúde mental dos seus trabalhadores.

O "Guia para empresas: como promover o bem-estar e saúde mental dos trabalhadores?" está disponível para consulta no portal da FJN através do link https://joseneves.org/guia-empresas-saude-mental.

A FJN tem já disponível também o "Guia de Desenvolvimento pessoal: como investires no teu bem-estar?" para consulta no link http://joseneves.org/guia-desenvolvimento-pessoal.

É dirigido tanto para os portugueses que já cuidam do seu bem-estar e saúde mental como para os que nunca pensaram no assunto. Este guia apoia os portugueses na promoção da sua saúde mental através de um conjunto de exercícios e estratégias que visam ajudar as pessoas a lidar com as suas emoções de uma forma saudável.