Reid Alexandrer, de 24 anos, conheceu Rafael Diaz, de 28, na aplicação de encontros Tinder, nos Estados Unidos, há cerca de um ano. Apaixonaram-se e depois descobriram que eram ainda mais compatíveis do que pensavam. Mas já lá vamos.

Os problemas de saúde de Reid Alexandrer começaram quando ele foi diagnosticado com síndrome de Alport aos 17 anos. Trata-se de uma doença rara e hereditária que danifica os vasos sanguíneos dos rins, o que pode levar à perda de audição, problemas oftalmológicos, doença renal e insuficiência renal.

No caso de Reid Alexandrer, os médicos disseram-lhe que os seus rins estavam a funcionar a apenas 20% da sua capacidade e que teria de fazer diálise até conseguir vaga para um transplante. Apesar do prognóstico, o jovem da cidade de Kokomo, no Indiana, Estados Unidos, prosseguiu com o seu desejo de mudar de cidade, para Denver, e começar uma "vida nova". "Consegui um emprego dois dias antes de me mudar e estava determinado a seguir em frente", contou o jovem à revista People.

Não muito depois de fazer a mudança, Reid Alexander criou um perfil no Tinder e conheceu Rafael Díaz. “Começámos a conversar em agosto de 2020 e ficámos impressionados um com o outro", recorda Rafael Díaz à mesma publicação. "Demo-nos muito bem. Parecia que nos conhecíamos há muito tempo", sublinha.

Reid Alexandrer revelou logo a Rafael Díaz que tinha um problema de saúde crónico, algo que não lhe passaria pela cabeça omitir também porque a doença já o tinha obrigado a usar aparelho auditivo e a fazer uma dieta especial.

"Comecei a dar mais atenção à síndrome que ele tem e isso não foi um problema para mim", frisa Rafael Díaz, que depois se ofereceu para doar um rim ao namorado sem saber que, de facto, eram compatíveis. "Fiquei surpreendido e pensei 'Não, não tens que fazer isso'”, lembra Reid Alexander. "Mas ele estava muito determinado", acrescenta.

"Eu tinha a certeza que poderia fazer isso", disse Rafael Díaz, que já estava registado como doador de órgãos. "Disse apenas: 'Eu quero. És alguém que eu quero na minha vida, que amo, então posso e quero fazer isso por ti'", lembra.

Em fevereiro de 2021, a dupla ficou noiva e em abril começaram os testes para ver se Rafael Díaz era compatível. No mesmo mês, casaram-se numa cerimónia íntima e usaram as suas poupanças para celebrar com uma cirurgia de transplante. "Íamos esperar para fazer um grande casamento tradicional... Mas nós ou economizaríamos o dinheiro para uma festa ou para um transplante. E escolhemos a cirurgia", contou Rafael Diaz.

Em junho, os resultados dos testes confirmaram que ambos eram a "combinação perfeita" e definiram, então, uma data para o transplante. A 13 de agosto, o casal foi submetido ao procedimento no Hospital de Saúde da Universidade de Indiana, EUA. "Senti muita dor inicialmente", diz Rafael Díaz. "Mas se tivesse que fazer de novo, faria", confessa.

"Não acho que haja nada que eu possa fazer que demonstre a minha gratidão", complementa Reid Alexander. "Ele deu-me um órgão para que eu pudesse viver uma vida melhor e ser saudável e isso é incrível", concluiu.

