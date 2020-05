Não se conhecem com rigor as causas da fibromialgia, embora se acredite que a doença seja multifatorial. O stress, algumas doenças imunológicas e endocrinológicas, um trauma físico (cirurgia, acidente de viação, por exemplo) ou um trauma psicológico (morte ou divórcio) podem gerar o desenvolvimento desta patologia clínica.

Os sintomas

O sintoma mais recorrente da fibromialgia é a dor, que pode afetar quase todo o corpo. Em certas ocasiões a dor começa de forma generalizada mas pode afetar regiões específicas como o pescoço, ombros, região lombar e pernas.

A dor da fibromialgia pode ser descrita como uma sensação de queimadura ou mal-estar e por vezes podem ocorrer espasmos musculares. Os sintomas podem variar em relação à hora e ao dia, podendo ser mais frequentes de manhã, e agravam-se com a atividade física, mudanças climáticas, falta de sono e stress.

Além da dor, a fibromialgia pode causar formigueiro e inchaço nas mãos e pés, principalmente ao levantar da cama, bem como ocasionar rigidez muscular. Outra alteração da fibromialgia associada à dor é a fadiga, que se mantém durante quase todo o dia com pouca tolerância ao esforço físico.

As pessoas com fibromialgia queixam-se de perturbações do sono, ansiedade, dificuldades de concentração, atenção e memória. No entanto, a doença ainda é um mistério para a ciência, que ainda não conseguiu encontrar uma causa científica para esta patologia.

Tratamento

"O tratamento da dor nestes doentes deve sempre ter uma perspectiva multimodal, ou seja intervir em várias vertentes, nomeadamente, ao nível do exercício que é essencial para estes doentes, a alimentação, o equilíbrio psicológico", explica Armando Barbosa, especialista em Anestesiologia e em Medicina da Dor, nas Clínicas PainCare.

"Ao nível de medicação, deve-se evitar a introdução de anti-inflamatórios de forma sistemática, a não ser em situações esporádicas e agudas. Outros fármacos que introduzimos de forma sistemática são os anticonvulsivantes, determinados antidepressivos, analgésicos, relaxantes musculares", acrescenta.