“Um estudo recente afirma que na Bélgica, que tem há quase 20 anos uma lei tolerante sobre o direito de as pessoas decidirem [eutanásia], as pessoas que mais recorriam à morte antecipada tiveram acesso a cuidados paliativos”, disse à agência Lusa o médico Bruno Maia, coordenador do Movimento Cívico Direito a Morrer com Dignidade, que há quatro anos avançou com a petição que lançou o debate no país sobre a despenalização da eutanásia, tema que volta a ser discutido no parlamento no dia 20.

O estudo, publicado em 2017 na revista internacional Palliative Medicine, refere que a percentagem de pessoas que teve acesso a cuidados paliativos na Bélgica é superior entre os que solicitaram eutanásia do que na restante população que não morre de morte repentina.

“É curioso, ou seja, das pessoas que não quiseram cuidados paliativos ou que tiveram dificuldades no acesso, a maioria não queria eutanásia”, enquanto as que tiveram acesso a estes cuidados “a maior parte delas queria antecipar a sua morte”, comentou o médico.

Nesse sentido, “as duas coisas não são nada antagónicas e não são nada contraditórias”, sublinhou o coordenador do movimento, que lançou a petição “Profissionais de saúde apelam à despenalização da morte assistida”, que já foi assinada por quase mil pessoas.

Os peticionários apelam para a “aprovação de uma lei que defina com rigor as condições em que ela [eutanásia] possa vir a verificar-se sem penalização dos profissionais de saúde”.

“Uma lei que não obrigue ninguém, seja doente ou profissional, mas que permita a cada um encarar o final da vida de acordo com os seus valores e padrões”, defendem na petição.

O psiquiatra Júlio Machado Vaz é uma das personalidades que apoia este movimento. Em declarações à Lusa, defendeu que cada pessoa “tem o direito de, em determinadas situações, considerar que aquilo que lhe está a acontecer já não é viver, mas apenas sobreviver, e que nessas condições de vida prefere partir mais cedo”.

“A minha vida é aquela que eu construí naquilo que dependia de mim e daquilo que me foi acontecendo porque nós não controlamos as nossas vidas” e “eu acho que tenho o direito de tentar viver essa vida de acordo com os meus conceitos de dignidade até ao fim”, defendeu.