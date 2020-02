Numa nota pastoral hoje publicada na página de internet da Diocese da Guarda, o prelado lembra aos deputados que, "depois de recusada a despenalização da eutanásia, ainda recentemente, na última legislatura da Assembleia da República, este assunto foi um não assunto na campanha eleitoral que precedeu as últimas eleições".

"Por isso, não será honesto nem politicamente correto aproveitarem a nova relação de forças da atual composição do hemiciclo parlamentar para tomarem decisões sobre assuntos tão graves como a eutanásia, nas costas dos eleitores, o que pode pelo menos ser considerado uma traição", considera.

O bispo da Guarda apela "à responsabilidade ética e política" dos deputados "para se posicionarem corretamente na defesa da vida, quando for discutido e votado este assunto".

Manuel Felício explica que a eutanásia "é uma ação ou omissão que, por sua natureza, provoca a morte com o objetivo de eliminar o sofrimento".

"[A eutanásia] equipara-se ao suicídio assistido. Mas distingue-se da distanásia e da obstinação terapêutica, ou seja, do recurso a intervenções médicas já desajustadas e desproporcionadas à situação real do doente", escreve o prelado diocesano.

Para o bispo, "o que está em causa na eutanásia, como no suicídio assistido, é rejeitar a proteção do valor fundamental e sagrado da vida humana, da qual nenhum homem ou mulher pode dispor, e que a sociedade, com empenho de todas as suas instituições, tem o dever de proteger até ao fim".