Por enquanto, nenhum indivíduo apresentou sintomas do novo coronavírus.

A ordem federal de quarentena foi divulgada depois de um dos cidadãos retirados tentar deixar a base militar.

O isolamento é exigido para pessoas que tenham sido expostas a uma doença, mas sem apresentar os sintomas, segundo os CDC. "A última vez que se emitiu uma ordem de quarentena foi na década de 1960 pela varíola", disse Marty Citron dos CDC.

Até agora os Estados Unidos confirmaram seis casos de coronavírus e mais de 120 estão em análise.

Messonnier exortou as pessoas a não se deixarem levar pelo pânico, mas tomar as precauções normais para vírus respiratórios: lavar bem as mãos por 20 segundos, desinfetar superfícies, ficar em casa em caso de doença e cobrir com um lenço a boca e nariz ao tossir ou espirrar.

Também pediu que não se pressuponha que uma pessoa de ascendência asiática está infetada, destacando que há quatro milhões de americanos de origem chinesa nos Estados Unidos.