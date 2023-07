Pesquisadores da Memorial University of Newfoundland, Canadá, divulgaram esta semana resultados de um estudo que lança luz sobre a conexão entre a inflamação no hipotálamo e o consumo de dietas ricas em gordura. O hipotálamo, uma região cerebral central na regulação do equilíbrio energético e da sensação de fome, foi identificado como um componente crucial neste ciclo vicioso.

O estudo, publicado na revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), revelou que as dietas ricas em gordura desencadeiam a ativação da prostaglandina E2 (PGE2), uma molécula envolvida no sistema imunológico e na regulação da febre. A PGE2, por sua vez, estimula a hormona MHC no hipotálamo, desencadeando uma intensa sensação de fome.

Segundo o especialista em neurociências Fabiano de Abreu Agrela, novo estudo traz novos elementos a uma relação amplamente conhecida pela neurociência.

"A estreita relação entre o cérebro e a obesidade já era alvo de diversos estudos como um dos principais fatores para o desenvolvimento da doença, mas esses novos resultados trazem novos detalhes que ajudam a compreender esse processo", comenta.

“O hipotálamo é uma importante do cérebro, que desempenha um papel central na regulação de funções essenciais, como a temperatura corporal, sono, emoções, sede e fome. De acordo com o estudo, inflamações na região, aliadas a uma dieta rica em gorduras, ajudam a desencadear a obesidade, mas ainda são necessários estudos mais aprofundados para identificar como é possível interferir ou reverter esse processo", explica ainda.

De acordo com o cirurgião especialista em cirurgia bariátrica Fabio Rodrigues, a obesidade não deve ser tratada apenas com procedimentos que visem à perda de peso, mas com uma abordagem mais completa.

"Um dos erros mais comuns sobre a obesidade é acreditar que apenas a perda de peso irá ‘resolver’ a situação, por isso a própria cirurgia bariátrica, um dos principais tratamentos para a doença, não considera apenas o peso do paciente [no tratamento da doença] e sim diversos aspetos", revela.

"Uma abordagem multidisciplinar de cada caso é essencial para evitar um novo ganho de peso e que o paciente tenha melhores resultados, psicólogos, neurocientistas, nutrólogos, etc., são fundamentais durante todo o processo", diz ainda Fabio Rodrigues que também realizou um estudo recente sobre a relação entre a obesidade e o cérebro publicado pela revista científica “Contribuciones a las ciencias sociales”.

“Essa abordagem reforçada por ambos os estudos faz parte do método científico que aplico com os meus pacientes para obter melhores resultados com a cirurgia bariátrica na medida em que trazemos a contribuição de várias áreas de forma direcionada através de uma anamnese que permite entender cada paciente de forma individual", conclui.