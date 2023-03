A obesidade é um dos maiores problemas da sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de mil milhões de pessoas são consideradas obesas e estima-se que até 2050 mais 167 milhões de pessoas entrem nessa lista.

A obesidade é caracterizada pela acumulação excessivo de gordura no corpo, o que pode levar a uma série de complicações de saúde, como diabetes, doenças cardíacas e respiratórias, além de diminuir a qualidade de vida do indivíduo. No entanto, lutar contra a obesidade não é uma tarefa fácil, mas cada vez mais a ciência tem apontado estratégias para combatê-la.

Segundo o artigo “O uso da cirurgia ortognática como início para um programa de perda de peso eficaz”, publicado recentemente pela revista científica “Contribuciones a las ciencias sociales” pelo cirurgião bucomaxilofacial Marcelo Galindo Soares, a nutricionista Daniele Sarpa e o especialista em odontologia Danilo Passeado Branco, os cuidados nutricionais no pós-cirúrgico da cirurgia ortognática ajudam a intensificar o emagrecimento.

A cirurgia ortognática é um procedimento que tem como objetivo reposicionar ou restaurar os ossos dos maxilares para possibilitar uma melhor qualidade de vida a pacientes que apresentam assimetria e anomalias na face, que causam, além dos prejuízos estéticos, problemas na mastigação, estalos e dores. Para a realização da cirurgia, é necessária a realização de uma avaliação e acompanhamento nutricional.

Marcelo Galindo Soares, cirurgião bucomaxilofacial

"Devido às restrições de dieta após a cirurgia [...], a perda de peso é esperada no pós-operatório. Em pacientes com excesso de peso selecionados, a perda de peso esperada pode potencializar o resultado de um programa de emagrecimento", afirma o estudo.

De acordo com o cirurgião bucomaxilofacial Marcelo Galindo, a avaliação nutricional é um processo importante para a realização da cirurgia ortognática.

"Durante o pós-operatório é necessário que haja o acompanhamento nutricional. É fundamental para que o paciente consiga a ingestão calórica adequada e alimentação equilibrada mesmo com as restrições de dieta", acrescenta.

"O que foi demonstrado através do estudo de caso do paciente analisado pelo artigo, que foi submetido a uma cirurgia corretiva de mandíbula, é que esse processo de acompanhamento nutricional ajudou na perda de peso e IMC pela baixa ingestão de alimento e readequação de dieta durante o processo", afirma Marcelo Galindo.

Além disso, o artigo também apontou que a melhoria na autoestima do paciente após a realização da cirurgia impulsionou a força de vontade de manter uma alimentação saudável, iniciar e manter uma rotina de exercícios, o que converge para auxiliar na perda de peso.