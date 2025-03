A obesidade é uma doença crónica e complexa, com impactos significativos na saúde física e psicológica. Afeta milhões de pessoas em todo o mundo e está associada a dezenas de outras patologias, como por exemplo a dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, apneia do sono e doenças cardiovasculares, como o enfarte agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. No Dia Mundial da Obesidade, assinalado a 4 de março, é fundamental reforçar a consciencialização sobre esta condição e os diferentes tratamentos disponíveis, mas também colocar o foco na capacidade organizacional de responder a esta epidemia da Obesidade.

Entre as opções terapêuticas, a cirurgia bariátrica tem-se destacado como a abordagem mais eficaz para a perda de peso sustentada e a melhoria das doenças associadas. Atualmente, graças à evolução das técnicas cirúrgicas e ao avanço dos cuidados perioperatórios, é possível realizar estes procedimentos em regime de ambulatório, com alta hospitalar em menos de 24 horas. Sim, leu bem! Com menos de um dia completo de internamento é possível dar um passo decisivo para uma vida mais saudável e ativa.

No Hospital de Braga, esta realidade já se traduz em números concretos: até ao momento, foram realizadas mais de 450 cirurgias bariátricas em regime de ambulatório, com uma elevada satisfação dos doentes e uma crescente capacidade institucional de tratar mais e melhor os doentes com indicação cirúrgica.

A Cirurgia Bariátrica: Eficiente, Segura e Cada Vez Mais Acessível

A cirurgia bariátrica não é um “atalho” para a perda de peso, mas sim uma ferramenta poderosa para auxiliar pessoas com obesidade grave a recuperarem a sua saúde. As principais técnicas incluem o bypass gástrico e a gastrectomia vertical (sleeve gástrico), ambas com resultados comprovados na redução do peso e no controlo das doenças metabólicas.

Com a evolução da cirurgia minimamente invasiva, a maioria dos procedimentos são agora realizados por laparoscopia, o que permite menor agressão ao organismo, menos dor no pós-operatório e recuperação mais rápida. Assim, para muitos doentes, é possível voltar a casa no mesmo dia ou na manhã seguinte à cirurgia.

O Protocolo de Recuperação Acelerada: O Que Esperar?

Para garantir que a cirurgia possa ser realizada em menos de 24 horas, seguimos protocolos rigorosos de recuperação acelerada, que incluem:

Profissionais dedicados com protocolos anestésicos adaptados, reduzindo o impacto no organismo.

Consultas de enfermagem de pré-reabilitação, um elemento diferenciador do Hospital de Braga, onde os doentes recebem acompanhamento personalizado antes da cirurgia, preparando-se fisicamente para um pós-operatório menos complicado.

Mobilização precoce, incentivando o doente a caminhar poucas horas após a cirurgia, prevenindo complicações como tromboses e problemas respiratórios.

Controlo otimizado da dor, permitindo uma recuperação mais confortável e evitando o uso excessivo de opioides.

Alimentação progressiva, com um plano alimentar personalizado para cada fase do pós-operatório.

Tudo isto é feito com o máximo de segurança, garantindo que o doente sai do hospital apenas quando estiver estável e confiante para continuar a recuperação em casa.

Para um Novo Estilo de Vida: A Cirurgia é Apenas um Degrau

A cirurgia bariátrica é poderosa, mas o sucesso a longo prazo depende do compromisso do doente com um novo estilo de vida. A adesão a um plano alimentar equilibrado, a prática regular de atividade física e o acompanhamento médico, que começam desde a primeira consulta com a nossa equipa, são essenciais para atingir e manter resultados a longo prazo.

Mais do que perder peso, o objetivo é ganhar qualidade de vida, energia e bem estar.

Dê o primeiro passo para uma nova vida – e quem sabe, em menos de 24 horas de estadia no Hospital de Braga, poderá estar a caminho de um futuro mais leve e saudável!”