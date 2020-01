O estudo, intitulado "Chemical Signature and Antimicrobial Activity of Central Portuguese Natural Mineral Waters Against Selected Skin Pathogens", foi conduzido em 16 estâncias termais da rede Termas Centro, que apoiou a realização da investigação, analisando os efeitos das águas face às principais bactérias e fungos que afetam a pele.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Termas Centro realça que "as águas minerais naturais portuguesas têm sido cada vez mais procuradas para alívio de problemas de pele, com resultados positivos para quem a elas recorre".

"As indicações terapêuticas das águas minerais portuguesas têm incidido preferencialmente nos sistemas respiratório, reumático e musculoesquelético, existindo, até agora, poucas evidências científicas da eficácia destas águas nos problemas dermatológicos - uma lacuna a que este estudo veio responder", refere a nota.

Para Ana Palmeira de Oliveira, coordenadora da investigação na Universidade da Beira Interior, citada no comunicado, "este estudo confirma o potencial que já se reconhecia às águas minerais naturais da região Centro no tratamento ou suporte de doenças do foro dermatológico, como dermatites ou psoríase”.

"Em Portugal, a informação científica de suporte à sua aplicação clínica em doenças do foro dermatológico é escassa, quando comparada com outros países. Este estudo apresentou-se assim como uma proposta pioneira a nível nacional para investigar a bioatividade das águas minerais naturais portuguesas, validando a sua ação preventiva e/ou terapêutica", sublinha.

Segundo a investigadora, o estudo abre a porta a possíveis aplicações daquelas águas e "permite avaliar ‘in vitro' a bioatividade das diferentes águas termais da região Centro, agrupadas por perfis químicos semelhantes".