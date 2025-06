A isotretinoína é um medicamento amplamente utilizado no tratamento da acne moderada a grave, especialmente em adolescentes e jovens. Esta medicação promove não só uma ação reguladora da oleosidade da pele, como também proporciona alguns efeitos anti-inflamatórios cutâneos. Os seus benefícios não se limitam à acne. Pode ser indicada noutras doenças dermatológicas, como a rosácea, dermatite seborreica e até ser prescrita como co-adjuvante em tratamentos e protocolos terapêuticos de rejuvenescimento da pele.

Um dos cuidados prioritários é a proteção solar regular e persistente. A pele torna-se mais sensível às radiações ultravioletas, aumentando o risco de queimaduras, hiperpigmentações e irritações da pele. A aplicação diária de um protetor solar de qualidade e de preferência 50+, como também a utilização de chapéu e óculos de sol são fatores de proteção essenciais da pele, mesmo em dias mais nublados ou durante o inverno. Durante o tratamento com isotretinoína, procedimentos estéticos agressivos como peelings químicos, alguns procedimentos a laser, técnicas de microagulhamento ou de depilação devem ser evitados, pois existe um maior risco de cicatrizes e hiperpigmentações secundárias.

Outro principal efeito adverso durante este tratamento é a secura intensa da pele e mucosas. Recomenda-se frequentemente a aplicação diária de hidratantes sem fragrância, bálsamos labiais ricos especialmente em ceramidas e, em algumas situações, lágrimas artificiais. A ingestão adequada de água é fundamental em todos os casos.

Durante este tratamento com isotretinoína, recomenda-se vigilância de algumas possíveis alterações no sangue, em concreto, valores que se podem encontrar elevados nos lípidos (colesterol) e na função hepática (fígado). Podem manifestar-se dores articulares, queda de cabelo transitória ou alterações de humor. Neste sentido, é essencial o acompanhamento médico dermatológico regular e a realização de exames laboratoriais periódicos. A isotretinoína está contraindicada na gravidez, sendo obrigatório o uso de contracepção oral eficaz durante o tratamento no sexo

feminino.

A isotretinoína é um tratamento seguro, que pode melhorar significativamente a qualidade de vida e a autoestima dos doentes. No entanto, deve ser indicada com critério e vigilância médica, respeitando todas as contraindicações associadas, minimizando riscos e efeitos adversos, por forma a potenciar os benefícios neste tipo de doenças da pele.

Um artigo do médico dermatologista Diogo Pereira Forjaz, diretor clínico da Clínica Forjaz e coordenador do Departamento de Dermatologia do Hospital CUF Cascais.