O que é o laser de picosegundos?

O laser de picosegundos é um laser revolucionário que fornece energia com duração de pulso ultracurta, em bilionésimos de segundo, com comprimento de onda com afinidade pelo cromóforo melanina. Com uma duração de pulso tão curta, mesmo fluências baixas são extraordinariamente potentes, pelo que este este laser permite efeitos biológicos diferentes do efeito fototérmico. De facto, o seu efeito é essencialmente fotomecânico, isto é, a duração de pulso ultracurta leva à criação e propagação ondas de choque, que levam à fragmentação do pigmento em pequenas partículas que serão posteriormente eliminadas pelo organismo, poupando as estruturas vizinhas.

Este laser dispõe ainda de uma lente difrativa, composta por várias microlentes que fraciona e redistribui a energia de picosegundos em feixes de alta e de baixa intensidade. O tratamento com a lente difrativa leva à formação de lesões na epiderme, as “Light- Induced Optical Breakdown” (LIOB), que conduzem a ondas de pressão que se difundem pela derme, ativando a resposta inflamatória natural e estimulando a neossintese de colagénio, elastina e mucina. Após uma série de tratamentos com esta lente é possível tratar cicatrizes de acne, rugas, melhorar a aparência dos poros, bem como a textura e a qualidade da pele.

É indicado para que tipo de problemas de pele?

Este laser é particularmente indicado para:

Remoção de tatuagens escuras;

Lesões pigmentadas: efélides, lentigos solares, melasma, hiperpigmentação pós- inflamatória, nevos de Ota, nevos de Hori ;

Cicatrizes de acne: o laser de picosegundos melhora a aparência das cicatrizes de acne ao estimular a produção de colagénio e ao remodelar a pele;

Rejuvenescimento cutâneo: o laser de picosegundos trata rugas, uniformiza o tom e melhora a textura e qualidade da pele;

Redução da aparência dos poros.

A eficácia do laser de picosegundos está bem documentada em vários estudos científicos publicados, e que se confirma na prática clínica diária.

Veja alguns resultados na galeria de fotos em baixo

Pode ser feito em qualquer pessoa?

O laser de picosegundos é um laser seguro e eficaz que pode ser usado em todos os tipos de pele. No entanto, antes de se avançar com o tratamento, é essencial fazer uma história clínica, com anamnese e exame objetivo cuidados, pois em algumas situações o tratamento está contra-indicado:

Gravidez e aleitamento

Infeção local (por exemplo herpes ou impetigo) ou sistémica

Dermatoses inflamatórias ativas como eczema ou psoríase

Toma de medicação fotossensibilizante

História de cancro cutâneo e lesões suspeitas na área a tratar

História atual ou pregressa de tratamento com sais de ouro

Exposição solar recente (pele bronzeada)

Eugénia Matos Pires, médica dermatologista Eugénia Matos Pires, médica dermatologista créditos: Nuno de Noronha

Por que motivo se deve escolher o picosegundos em vez de outros lasers?

São vários os motivos que tornam o laser de picosegundos muito atrativo no tratamento de uma serie de condições cutâneas:

Seletividade : o laser de picosegundos ao emitir energia em pulsos ultracurtos, com comprimentos de onda com afinidade pela melanina, é muito seletivo, seguro e eficaz no tratamento de lesões pigmentadas, sem dano das estruturas adjacentes, como por exemplo os vasos.

: o laser de picosegundos ao emitir energia em pulsos ultracurtos, com comprimentos de onda com afinidade pela melanina, é muito seletivo, seguro e eficaz no tratamento de lesões pigmentadas, sem dano das estruturas adjacentes, como por exemplo os vasos. Versatilidade : numa sessão de laser de picosegundos é possível tratar alterações da pigmentação, cicatrizes, rugas ou poros dilatados. Além disso, este laser pode ser usado em várias localizações, incluindo face, pescoço, decote e mãos.

: numa sessão de laser de picosegundos é possível tratar alterações da pigmentação, cicatrizes, rugas ou poros dilatados. Além disso, este laser pode ser usado em várias localizações, incluindo face, pescoço, decote e mãos. Rapidez : os tratamentos com laser de picosegundos são tipicamente mais rápidos do que os outros tratamentos a laser, permitindo tratamentos mais rápidos e com menos desconforto

: os tratamentos com laser de picosegundos são tipicamente mais rápidos do que os outros tratamentos a laser, permitindo tratamentos mais rápidos e com menos desconforto Downtime mínimo : os tratamentos com laser de picosegundos praticamente não têm tempo de inatividade, não comprometendo a vida social ou laboral dos doentes. Os tratamentos de rejuvenescimento ou de cicatrizes de acne, por exemplo, não levam a formação de crostas, apenas eritema e algum edema que desaparece, em média, em 24 horas. É por isso um tratamento muito popular em doentes com estilo de vida muito ativo.

: os tratamentos com laser de picosegundos praticamente não têm tempo de inatividade, não comprometendo a vida social ou laboral dos doentes. Os tratamentos de rejuvenescimento ou de cicatrizes de acne, por exemplo, não levam a formação de crostas, apenas eritema e algum edema que desaparece, em média, em 24 horas. É por isso um tratamento muito popular em doentes com estilo de vida muito ativo. Eficácia: o laser de picosegundos produz resultados duradouros e com menos sessões do que os lasers homólogos.

Como é o pós-procedimento?

Após o procedimento é normal sentir a área tratada quente e vermelha, que desaparece em algumas horas. Após o procedimento são aplicados tópicos reparadores, bem como protetor solar. É importante reforçar medidas de fotoproteção estrita e manter aplicação de cuidados prescritos até à recuperação completa.

Pode ser feito em qualquer altura do ano?

O laser de picosegundos geralmente pode ser feito em qualquer altura do ano se forem tomadas as devidas medidas de fotoproteção. Recomenda-se a aplicação de protetor solar Fator de Proteção Solar (SPF) superior a 30, bem como evicção de exposição solar direta ou uso de solário. E importante referir que cada caso deve ser avaliado individualmente de acordo com o tipo de tratamento e o desejo do doente.

Que profissionais estão habilitados a fazer este tipo de procedimentos?

Os médicos dermatologistas são os profissionais mais habilitados a realizar tratamentos com lasers, incluindo laser de picosegundos. Os dermatologistas conhecem bem a interação entre laser e pele, bem como a suas aplicações, o que lhes permite ajustar os parâmetros do laser para resultados ótimos, minimizando assim o risco de efeitos adversos. Além disso os dermatologistas são os médicos especializados nas doenças da pele, cabelo e unhas, pelo que são também os mais habilitados a selecionar as lesões a tratar, distinguindo-as de neoplasias malignas, com as quais se podem confundir e que não podem ser tratadas com laser.