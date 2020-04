Os profissionais de saúde vão receber o aumento salarial da função pública apenas em maio, confirmou o Ministério da Saúde ao jornal Público. Segundo o Governo, não foi possível "parametrizar o sistema informático" que é gerido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde a tempo do pagamento ser feito já este mês.

"O pagamento em abril depende das circunstâncias concretas de cada área. No Ministério da Saúde não foi possível efetuar a parametrização dos sistemas informáticos no corrente mês. O processamento ocorrerá no próximo mês, com efeitos a janeiro", justificou o Ministério da Saúde, sem referir os motivos da falha.

Para Roque da Cunha, dirigente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), "também nas pequenas coisas se vê a consideração - pouca - que o Ministério da Saúde tem pelos seus profissionais".

"Apesar de muitas vezes os enaltecer - mesmo quando sabe que muitos deles estão a ser infetados (pelo novo coronavírus), mesmo quando não lhes dá a proteção adequada, mesmo quando não os reconhece como profissão, como os seus colegas em França e na Alemanha -, até nestas pequenas coisas é desleixado", disse citado pela TSF.

"A única coisa que me apetece comentar é este desleixo. Esta falta de cuidado não nos incentiva, mas também não nos surpreende", afirmou ainda.