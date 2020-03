Em comunicado, o INESC TEC refere que o artigo, publicado na Scientific Reports, propõe a utilização de "um sistema inteligente baseado em fibra ótica", intitulado iLoF para o isolamento, identificação e distinção de células cancerígenas.

O sistema iLoF, desenvolvido por dois centros de investigação e uma ‘spin-off’ do instituto, combina assim algoritmos de inteligência artificial com "sinais de base fotónica", por forma a identificar categorias "únicas" de biomarcadores.

"O sistema iLoF serve de arquivo a 'impressões digitais' de várias doenças e encontra-se a ser desenvolvido com o objetivo de permitir, num futuro próximo, testes rápidos e pouco invasivos em doenças como o Alzheimer, Acidente Vascular Cerebral, Parkinson ou cancro", refere o instituto do Porto.

De acordo com o INESC TEC, neste artigo, a equipa de investigadores conseguiu mostrar, com uma precisão "acima de 90%", que o sistema é "capaz de discriminar dois modelos de células cancerígenas humanas" com o mesmo fundo genético, mas com um perfil de glicosilação (reação química onde um carboidrato é adicionado a outra molécula, chamada de recetora) diferente.

Citada no comunicado, Joana Paiva, uma das autoras do artigo, adianta que, atualmente, a deteção destas alterações é feita através de "ensaios dispendiosos, morosos e complexos, que recorrem a técnicas que requerem infraestruturas laboratoriais avançadas".

"Este trabalho que publicamos mostra que o sistema iLoF é capaz de identificar as células com perfil de glicosilação cancerígeno distinto com uma precisão acima de 90% através de um método simples que pode ser utilizado, futuramente, em qualquer local”, refere.