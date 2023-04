Empresa portuguesa angaria milhares de euros para produzir flores comestíveis

A empresa portuguesa Microgreens recorreu à plataforma de financiamento de projetos sustentáveis Goparity para dar continuidade à sua produção de flores comestíveis e micro vegetais para fins gastronómicos com a ajuda da energia do sol. Após uma campanha de crowdlending, que levou menos de uma semana a ficar concluída, a empresa vai conseguir suportar os custos inerentes à instalação de uma unidade de produção de energia elétrica solar fotovoltaica para evitar emissões associadas à sua produção.

Através de fundos provenientes de 678 investidores, a Microgreens angariou mais de 55 mil euros para financiar a instalação de 60 módulos com uma potência total de 32,7kWp. Os produtos da empresa são desenvolvidos num ambiente protegido de estufas, onde encontram as condições propícias para se desenvolverem de forma saudável, desde a sementeira, crescimento e colheita até ao embalamento. Neste sentido, através de energia limpa, estas centrais solares permitirão à empresa portuguesa evitar, anualmente, no seu processo de produção a emissão de 7,5 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, o que equivale à plantação de 341 árvores.

De acordo com Nuno Brito Jorge, fundador e CEO da Goparity, “a Goparity destaca-se, mais uma vez, por ser uma forma fácil e acessível de empresas conseguirem ter acesso ao financiamento de que precisam. Fez-nos todo o sentido apoiar o desenvolvimento de produtos como os que são produzidos pela Microgreens, que promovem práticas de agricultura sustentável com utilização de energias renováveis. A campanha de financiamento encerrou em pouco tempo, resultado do empenho da comunidade em investir em projetos com impacto.”

“Atualmente trabalhamos com 600 restaurantes a nível ibérico, dos quais 40 detém uma, duas ou três estrelas Michelin. Pretendemos assim oferecer um produto de excelência, adaptado a um estilo de vida cosmopolita e que seja sustentável, desde a produção ao embalamento. Como tal, encontrámos na Goparity uma forma fácil e rápida de nos proporcionar o financiamento necessário para conseguirmos dar um próximo passo em tornar o nosso negócio ambientalmente mais responsável”, declara Tomás Lancastre, fundador e CEO da Microgreens.

A Goparity tem como principal missão a democratização do acesso ao financiamento sustentável, ligando empresas e indivíduos que querem investir em projetos com efeitos positivos nas pessoas e no planeta. O investimento mínimo através da plataforma são apenas 5€ e não existem custos de abertura ou gestão da carteira Goparity. Em 2022, angariou cerca de 10.4 milhões de euros provenientes de mais de 29 mil membros registados. Por sua vez, os projetos financiados com recurso à plataforma permitiram impactar positivamente cerca de 200.000 pessoas, criar quase 7.000 postos de trabalho e contribuir para evitar a emissão de 23,8 mil toneladas de emissões de CO2 para a atmosfera todos os anos.