A plataforma de finanças éticas Goparity abriu uma campanha de financiamento para um projeto de soluções terapêuticas com recurso à planta da canábis. “A comunidade de investidores Goparity conseguiu juntar 300.000€ em cinco dias”, informa a entidade promotora da campanha. Esta é a primeira campanha de crowdlending em Portugal para um projeto desta indústria, neste caso para a Valcon Medical, empresa que pertence a um programa-piloto da Dinamarca de produção de canábis medicinal. “Uma campanha que abriu a 14 de agosto e que contou com um total de 1774 investidores de 23 países”, de acordo com os promotores da iniciativa.

“Os fundos angariados serão utilizados para promover mais oportunidades de inovação no setor, que tem vindo a demonstrar promessa na redução da dependência de opióides e enquanto alternativa viável para ajudar a gerir sintomas de condições como dor crónica, esclerose múltipla (EM), epilepsia, lesões na medula espinal e sintomas relacionados com o cancro. Este financiamento permitirá, assim, ajudar a Valcon Medical a expandir a sua produção, proceder a atualizações tecnológicas e alargar as suas operações, de forma a continuar a possibilitar o bem-estar de doentes em toda a Europa”, lemos em comunicado.

Entre os investidores que contribuíram para este projeto através da Goparity, seis foram empresas – perfazendo um total de 8.050€ – e os restantes foram pessoas individuais. O maior investimento registado foi de 10.000€ e a média rondou os 170,98€ por investidor.

Nuno Brito Jorge, CEO e cofundador da Goparity, refere que “esta campanha marca o nosso primeiro promotor dinamarquês, sendo a primeira vez que a Goparity oferece uma oportunidade de investimento numa das indústrias com maior crescimento e potencial da atualidade, a do canábis medicinal. É sempre um prazer ver o crowdlending a funcionar como potenciador de projetos que contribuem para uma sociedade mais saudável, desenvolvida e sustentável”.

Pete Patterson, CEO da Valcon Medical, acrescenta que “Trabalhar com a Goparity na nossa recente ronda de financiamento foi uma experiência incrivelmente positiva. O processo de crowdlending não só foi rápido e eficiente, como também nos permitiu estabelecer contacto

com uma comunidade de investidores que partilha a nossa visão. Este tipo de financiamento desempenha um papel central no crescimento da Valcon Medical, permitindo-nos acelerar os nossos projetos e fazer chegar as nossas inovações ao mercado mais rapidamente”.

“A principal missão da Goparity é a democratização do acesso ao financiamento sustentável, ligando empresas e indivíduos que querem investir em projetos com impacto positivo nas pessoas e no planeta. Em novembro de 2023, a Goparity ultrapassou a meta dos 30 milhões de euros investidos por mais de 15 mil pessoas e empresas. Os projetos financiados através da plataforma permitiram impactar positivamente cerca de 89 mil pessoas, criar quase 5 mil postos de trabalho e contribuir para evitar a emissão de 25 mil toneladas de emissões de CO2 para a atmosfera todos os anos”, termina o referido comunicado.