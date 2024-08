A sociedade enfrenta hoje uma multiplicidade de desafios, entre eles o envelhecimento da população, o aumento das doenças crónicas, eventuais pandemias. Eventos que colocam pressão no setor da saúde. De que forma pode a tecnologia mitigar esta pressão?

O setor da saúde vive atualmente uma significativa mudança de paradigma, enfrentando desafios que requerem soluções ágeis e inovadoras para garantir um desempenho mais eficiente. Ao integrarmos tecnologia de forma adequada e eficaz, os cuidados de saúde podem ser adaptados para atender às necessidades individuais dos pacientes, promovendo uma abordagem centrada neles, que prioriza o seu bem-estar e sua a satisfação em todo o ciclo de vida do paciente.

Através do recurso às novas tecnologias no domínio da saúde, é possível obter cuidados diferenciados e otimizados, reduzindo tempos de espera, aumentando a velocidade dos processos e assegurando o tratamento rápido e eficiente de informações complexas, libertando os profissionais para a sua missão de cuidar. Desta forma, assegura-se uma resposta mais ágil, humanizada e eficaz às necessidades dos pacientes em todas as etapas do caminho terapêutico, desde o diagnóstico ao tratamento e, posteriormente, à recuperação. É cada vez mais urgente repensar os processos, avaliar o que podemos fazer de diferente, colocar a inovação ao serviço desses processos, pois só assim o setor da saúde poderá avançar e continuar a progredir, ao serviço das pessoas. A tecnologia desempenha um papel vital ao proporcionar uma resposta mais adequada às necessidades da população, melhorando a sua qualidade de vida, a sua autonomia e o seu bem-estar geral.

Colocando a pergunta de outra forma, de que modo pode esta pressão e resposta que lhe são dadas tornar-se numa oportunidade?

A implementação de medidas que permitam rever e otimizar os processos atuais são verdadeiros exemplos de oportunidades. Se associarmos a essas revisões processuais a introdução de tecnologia baseada em novos paradigmas que venham agilizar todo o ciclo de vida, tudo isso irá traduzir-se numa grande oportunidade de colocar, verdadeiramente, a inovação ao serviço da excelência humana. Ao assegurar cuidados de qualidade acrescida, de forma integrada e inteligente, as novas tecnologias assumem o potencial de criar um novo paradigma no setor da saúde, onde as mais recentes inovações tecnológicas concorrem para assegurar um serviço mais humano e ainda mais próximo, capaz de dar uma resposta cada vez mais ágil a desafios cada vez mais complexos.

É comum escutar-se a expressão de que a Tecnologia, nomeadamente a Inteligência Artificial (IA) opera, “uma revolução na forma como as pessoas se relacionam com o sistema de saúde”. Para preenchermos esta frase de contexto e conteúdo, de que forma podemos explicar ao cidadão essa revolução?

Na prática, a generalidade das pessoas procuram uma resposta para os seus padecimentos. A IA assume um grande potencial no setor da saúde, desde o contexto administrativo à gestão de recursos, humanos e materiais, e a toda a experiência de atendimento aos utentes.

A sua capacidade de tratar um elevado volume de dados complexos com uma agilidade sem precedentes assume-se verdadeiramente revolucionária, oferecendo benefícios tanto para os pacientes, quanto para os profissionais de saúde, abrindo novas e importantes possibilidades até hoje inimagináveis.

A IA pode, por exemplo, dar auxílio em tempo real aos médicos, oferecendo recomendações baseadas em evidências e auxiliando no processo de tomada de decisão clínica. Isso pode levar a diagnósticos mais precisos e a escolhas de tratamento mais informadas. Por outro lado, a IA tem também o potencial de melhorar a personalização dos cuidados de saúde, proporcionando melhores resultados para os pacientes e aliviando a carga sobre os profissionais de saúde, assim como aumentar a eficiência da gestão de tempos de espera, reduzir tempos de espera cirúrgicos, e ainda otimizar a gestão de presenças e a previsão de readmissões.

Num futuro próximo, a IA e a análise de dados serão consolidadas como ferramentas essenciais para a tomada de decisão clínica baseada em evidências, personalização de tratamentos e otimização de recursos. Isso não só melhorará os resultados de saúde, como também a eficiência operacional de hospitais, clínicas e farmácias, bem como a consequente otimização de custos.

A IA pode, por exemplo, dar auxílio em tempo real aos médicos, oferecendo recomendações baseadas em evidências e auxiliando no processo de tomada de decisão clínica.

A IA tem o poder de transformar a forma como as empresas operam. No caso concreto da saúde, o que podemos esperar?

No caso concreto da saúde, a IA e outras tecnologias emergentes atuam de forma integrada para melhorar a eficiência e a qualidade, antecipando todas as necessidades da jornada do paciente – e dos profissionais de saúde.

Uma saúde conectada baseia-se no desenvolvimento de ecossistemas digitais integrados, assentes em tecnologias como IA, Machine Learning e Internet das Coisas Médicas (IoMT), de modo a potenciar a análise de dados de saúde e a capacidade de análise preditiva, onde a telemedicina, a telefarmácia, assistência remota e a medicina personalizada são uma realidade, promovendo uma revolução digital e o surgimento de novos modelos de negócio, com mais opções de assistência num único lugar, numa evolução verdadeiramente centrada no paciente.

Por exemplo, na Glintt Life, continuamos a desenvolver uma arquitetura flexível de microsserviços para responder a fluxos de trabalho complexos e personalizados, que aborda as necessidades de cada cliente, oferecendo soluções modulares, escaláveis, de acesso ágil e rápida resposta. Entre esses serviços destacam-se, por exemplo, sistemas de apoio à decisão na área do circuito do medicamento, entre outras áreas, a gestão digital de dados, de refeições ou de dietas hospitalares, soluções de otimização de um hospital de dia, soluções de monitorização de pacientes em tempo real nos cuidados intensivos, ou a automatização da gestão hospitalar, entre muitos outros.

Em termos operacionais, profissionais e utentes podem esperar uma crescente digitalização e automatização dos processos, capazes de gerar um maior e mais eficiente apoio à decisão e ao desempenho da missão de salvar vidas.

Referem a “criação de um sistema de saúde interconectado, criando elos digitais e interoperáveis entres hospitais”. Na prática, no que se traduzem estas palavras?

Caminhamos para uma visão mais centrada no doente, que requer a partilha de informações entre diferentes prestadores e instituições de saúde garantindo, assim, uma abordagem mais holística e eficaz, e assente num contexto de interoperabilidade mais abrangente. O acesso a um histórico mais alargado dos pacientes permite, por exemplo, que os profissionais de saúde tomem decisões mais informadas sobre diagnósticos e tratamentos.

Uma saúde interconectada coloca as pessoas no centro de toda a experiência, ligando todo o ecossistema da saúde para a prestação de um melhor serviço, e para a criação e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde.

Este é o ecossistema que estamos a construir na Glintt Life. No contexto de interligar as unidades de saúde, acompanhando a jornada do paciente dentro da instituição e fora das unidades de saúde. Trabalhamos com um leque muito variado de profissionais, para um melhor desenvolvimento de serviços e soluções que se adequem às necessidades reais dos utentes.

Promovemos a utilização de tecnologia e soluções que garantam que a informação acompanha sempre o cidadão, desde a fase da prevenção até à fase de recuperação, para a obtenção de cuidados mais coordenados e centrados no doente.

Caminhamos para uma visão mais centrada no doente, que requer a partilha de informações entre diferentes prestadores e instituições de saúde.

Questionando o ChatGPT sobre se ele é um método fiável de diagnóstico, este admite que só até certo ponto e que depois é sempre preciso um método diagnóstico humano. Qual o papel do humano neste novo mundo tecnológico na área da saúde?

Ao contrário do que muitos preconizavam, a tecnologia não veio substituir nem reduzir o valor da excelência humana. Pelo contrário, veio exaltá-la. As soluções atuais libertam as pessoas de tarefas rotineiras e repetitivas para que se possam dedicar a ações altamente especializadas, onde o know-how, a sensibilidade e a responsabilidade humana são absolutamente fundamentais. No caso concreto dos cuidados de saúde, falamos de uma experiência totalmente humana, onde a proximidade, a atenção e a dedicação ao outro são absolutamente fundamentais.

Mais do que questionar qual é o papel humano no novo mundo tecnológico, devemos refletir sobre qual é o papel que a tecnologia assume num dos setores sociais mais humanizados, como é o da saúde. E o seu papel é o de apoiar as pessoas na sua jornada terapêutica, que é, e continuará a ser, de pessoas para pessoas.

O que podemos esperar da plataforma Mozy?

Lançámos, no final de 2023, uma nova plataforma denominada Mozy (conceito derivado do diminutivo Mosaico, cujo principal objetivo é interligar peças e/ou imagens) e que consiste numa plataforma modular de serviços e soluções para a área hospitalar com foco no apoio à decisão clínica e operacional das unidades de saúde hospitalares, públicas (ULS) e privadas.

Trata-se de uma solução abrangente e personalizável, agregadora de informação, com soluções próprias e de parceiros que atuam no ecossistema da saúde, e que garante um sistema de saúde interconectado que estabelece elos digitais entre todos os intervenientes do ecossistema hospitalar. É uma plataforma que estará sempre em constante evolução, com a incorporação regular de novos serviços e soluções.

A comunicação e integração de diferentes sistemas de informação, de forma transparente e com recurso a linguagem e protocolos comuns, permitem a partilha de informações de forma segura e eficiente, para que profissionais possam aceder em tempo real à informação clínica dos pacientes e os pacientes consultam os seus dados clínicos, comodamente, onde, como e quando pretenderem.

O que pretendemos é que estas soluções sejam de adoção simples e intuitiva pelos profissionais de saúde, complementando e otimizando a sua atividade. Pela nossa experiência, sabemos que a maioria dos profissionais de saúde se adapta rapidamente a este tipo de novas soluções e reage positivamente ao desenvolvimento tecnológico do setor, como reconhece o seu valor e as suas vantagens para o desempenho da sua valorosa atividade.

Através desta plataforma, o acesso ao histórico clínico dos pacientes, conjugado com a criação de alertas, apoia os médicos na prescrição da terapêutica mais adequada, dando uma resposta holística e ajustada às necessidades das instituições de saúde, incluindo soluções diferenciadoras que acompanham as tendências da IA (machine learning e outras).