Elias H. Barriga, investigador principal do Instituto Gulbenkian de Ciência, lidera o grupo de investigação de Mecanismos da Morfogénese, centrado no estudo da migração celular coletiva direcionada, isto é, o movimento coordenado de um grupo de células durante a sua viagem nos tecidos, guiado por sinais externos. Esta função migratória é essencial para um grande número de processos que vão desde o desenvolvimento embrionário, à reparação de tecidos ou à metastização do cancro. Apesar da sua grande relevância biológica, os mecanismos que guiam a migração celular coletiva direcionada no seu ambiente nativo são ainda pouco conhecidos.

Com a atribuição da "ERC Starting Grant", Elias H. Barriga, e a sua equipa, pretendem compreender melhor a forma como as células migram nos ambientes complexos dos nossos corpos. Nestes ambientes, as células precisam de sentir e responder a múltiplos sinais de natureza bioquímica e biofísica, mas o efeito recíproco entre estes sinais está ainda pouco caracterizado.

"É de particularmente relevância para a nossa investigação o mecanismo através do qual estes sinais bioquímicos e biofísicos são integrados para garantir uma migração celular coletiva direcionada que seja coerente", explica Elias Barriga. Com a bolsa, "o nosso grupo espera conseguir trazer perspetivas únicas para as mais diversas disciplinas, especialmente para o desenvolvimento embrionário e o estudo de malformações congénitas, assim como para o estudo do cancro e da regeneração".