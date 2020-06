Em Portugal, são poucos os casos relatados de doentes com Anisakis simplex, mas este parasita marinho ganhou fama e foi alvo de notícia quando um caso de infeção foi reportado por equipas médica dos Serviços de de Gastroenterologia do Hospital Egas Moniz e do Hospital da Luz em Lisboa.

"Nos testes que fazemos há vários anos temos detetado larvas em peixe ou em produtos à base de peixe, embora sempre mortas", alerta agora a DECO Proteste.

A regulamentação comunitária obriga as empresas a garantirem que, antes de ser vendido, o pescado foi submetido a um exame visual para detetar parasitas. Peixe obviamente contaminado por parasitas não pode ser vendido para consumo humano. "Porém, tal não garante que o peixe, quando é comercializado, esteja livre destes vermes", averte a DECO.

Os peixes e os moluscos cefalópodes (como o choco, as lulas e o polvo) para ingestão em cru (em sushi ou sashimi, por exemplo) e produtos prontos a consumir sem um processamento suficiente para eliminar os parasitas viáveis, devem ser congelados. "A redução da temperatura deve ser feita, no mínimo, até -20ºC durante pelo menos 24 horas, ou até -35ºC, durante 15 horas. As exceções à congelação preveem o aquecimento a 60ºC, ou mais, durante um minuto. No peixe fumado, como o salmão, a fumagem pode ser insuficiente para inviabilizar o parasita. Na fumagem a quente, as garantias são superiores", explica a associação.

Como evitar o Anisakis?

Os anisaquídeos podem "morar" em mais de 200 espécies, o que aumenta a probabilidade de transmissão. Carapau, cavala, bacalhau, dourada, faneca, linguado, peixe-espada, pescada, robalo e sardinha incluem-se naquelas centenas. Sem medicação específica para eliminar os parasitas, retirar as vísceras do peixe é a estratégia certeira para evitar que o Anisakis se desloque para o tecido muscular. Na banca do peixe fresco, peça para as retirarem. Cozinhar todo o peixe a mais de 60ºC, no mínimo um minuto, é suficiente para neutralizar o parasita.