A Torre de Xangai, o segundo maior edifício do mundo, com 632 metros de altura, e a futurista Pérola do Oriente, a emblemática torre de TV com vista para o rio Huangpu, anunciaram a reabertura das plataformas de observação e de vários espaços, mas o acesso permanecerá submetido a certas restrições.

O Museu de Xangai reabrirá na sexta-feira, mas terá a entrada limitada a 2.000 visitantes por dia. De acordo com a imprensa local, outros pontos turísticos serão reabertos gradualmente.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Na segunda-feira, o complexo Disneyland Xangai foi parcialmente reaberto. O parque de diversões permanece fechado, mas um "número limitado" de lojas, restaurantes e um hotel retomaram as atividades. A Disney citou a "primeira etapa de uma reabertura gradual", sem revelar quando o complexo voltará a funcionar 100%.

Xangai fechou praticamente todos os locais públicos no fim de janeiro, quando a China anunciou restrições drásticas para deter a propagação de COVID-19.

Nas últimas semanas, no entanto, o número de novas infeções registou uma queda considerável no país e na quarta-feira Xangai não relatou novos casos. No total, o coronavírus provocou 3.169 mortes na China, o país mais afetado pela doença com 80.793 pessoas infetadas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença COVID-19 como pandemia, uma decisão que justificou com os "níveis alarmantes de propagação e de inação".

A pandemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.