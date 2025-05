Carlos III está a iniciar a sua primeira visita à América do Norte desde que se tornou rei. A visita acontece durante o afastamento do filho mais novo, Harry, que vive na Califórnia com a mulher, Meghan Markle, e os filhos de ambos, o príncipe Archie, de 6 anos, e a princesa Lilibet, de três.

O monarca, de 76 anos, e a mulher, a rainha Camilla, de 77, chegaram a Ottawa, Canadá, esta segunda-feira, dia 26 de maio, para a visita oficial. O rei Carlos III foi convidado por Mark Carney para ler o discurso do trono, no dia 27 de maio, pela reabertura do parlamento canadiano.

Enquanto Carlos III está no Canadá, o filho Harry viajou 'ao mesmo tempo' para Xangai, China, isto porque vai fazer uma aparição surpresa numa conferência global de viagens e turismo, relata a People.

