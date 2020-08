“Face aos pedidos formulados pelos vários agentes económicos locais junto do município de Oeiras, foi ponderada a possibilidade do alargamento do horário de funcionamento dos seus estabelecimentos e atividades económicas, face às sérias dificuldades económicas sentidas, em consequência da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2”, pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da Internet da autarquia.

De acordo com o município presidido pelo independente Isaltino Morais, o horário de encerramento dos conjuntos comerciais é fixado até às 22h00, mas a hora de fecho do comércio de bebidas que não se encontre em conjuntos comerciais é estabelecida até às 21h00.

“As condições para o alargamento faseado do período de funcionamento das atividades económicas no concelho de Oeiras serão revistas no prazo de 30 dias ou caso ocorra uma modificação das condições que determinaram esta previsão”, acrescenta-se na nota.

Alcochete tomou a mesma medida

Os estabelecimentos comerciais de Alcochete, no distrito de Setúbal, podem funcionar entre as 10h00 e as 22h00, indicou uma nota publicada na página de internet da câmara municipal.

“Autorizo que os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços existentes no concelho possam funcionar no período compreendido entre as 10h00 e as 22h00”, lê-se no documento que a Câmara de Alcochete publicou na semana passada.

No entanto, advertiu, todos os proprietários e responsáveis pelos estabelecimentos devem “dar cumprimento às normas e recomendações emanadas quer pelo Governo, quer pela Direção-Geral da Saúde, quer por quaisquer outras autoridades competentes para o efeito”.

Segundo o documento, a medida obteve os “pareceres favoráveis” da autoridade local de saúde e das forças de segurança.

Moita fez o mesmo

A Câmara da Moita prolongou até às 22h00 o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços do concelho, no distrito de Setúbal, foi hoje anunciado. Numa nota divulgada na sua página da internet, a autarquia explicou que a medida procura “minimizar o impacto económico negativo que a pandemia da covid-19 tem provocado” no território.