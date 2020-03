A linha, criada pelos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC), pretende "auxiliar a comunidade universitária na adoção de estratégias de gestão da ansiedade e na gestão do tempo em isolamento, e à partilha de informação sobre recursos disponíveis", afirmou hoje aquela instituição de ensino superior, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Intitulada "Ucare", a linha terá atendimento à distância assegurado pela equipa de psicólogas clínicas dos SASUC, esclareceu a Universidade de Coimbra.

"O atendimento é feito com recurso a meios informáticos, através da plataforma ‘Zoom’, estando garantida a segurança dos dados e, se pretendido, o anonimato do utente", referiu.

De acordo com a nota de imprensa, os membros da comunidade universitária interessados em aceder ao serviço devem enviar um ‘e-mail’ para ucare@uc.pt.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.000 morreram.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

A Assembleia da República aprovou ontem o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.