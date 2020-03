- DGS confirmou ao início da noite de sábado oito novos casos de COVID-19 em Portugal. Número sobre para 21 casos. Dos últimos oito novos casos anunciados sabe-se que os infetados se situam na faixa etária entre os 10 e os 19, dois do sexo masculino e um do sexo feminino. Há também um caso masculino na faixa etária entre os 20 e os 29. A distribuição das infeções confirmadas em termos de idades vai dos 10 aos 79 anos. Aumento do número de casos na região norte do país leva a medidas de prevenção extra em escolas, hospitais, prisões e lares. Leia mais

- O governo de Giuseppe Conte vai avançar com medidas drásticas para travar a propagação do novo coronavírus através da assinatura de um decreto que vai proibir, até 3 de abril, a entrada e saída da Lombardia (Milão) e outras 11 províncias: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Veneza, Pádua, Treviso, Asti e Alessandria. O mesmo se aplica às regiões de Piemonte e Emília-Romanha. Isto acontece depois da divulgação do novo balanço deste sábado, com 1247 novas infeções nas últimas 24 horas. Leia mais

- O número de pessoas infectadas pelo COVID-19 no mundo chegou a 104.901, com 3.556 óbitos, em 95 países e territórios, aponta um balanço feito pela AFP este sábado, com base nos últimos dados de fontes oficiais. Desde sexta-feira foram diagnosticados 4.059 novos casos de contágio e registadas 100 mortes. Leia mais

- Depois de uma mulher de 70 anos, o Reino Unido anunciou a segunda vítima mortal por COVID-19. Tratava-se de um homem com antecedentes de saúde, segundo a RTP. Neste momento já existem mais de 164 casos positivos.

- Os Emirados Árabes Unidos registaram 15 novos casos de novo coronavírus, totalizando 45 pessoas infetadas no país. Leia mais

-Os testes para o novo coronavírus revelaram que 21 pessoas a bordo de um navio de cruzeiro na costa da Califórnia - o Grand Princess - estão infectadas. As informações foram reveladas pelo vice-presidente Mike Pence, durante uma entrevista na Casa Branca. Leia mais

- O Irão anunciou 21 novas mortes em decorrência da epidemia de COVID-19, e outros 1.076 casos de contágio nas últimas 24 horas. Uma das vítimas fatais foi a deputada recém-eleita Fatemeh Rahbar, de 55 anos, informou a agência de imprensa Irna. Leia mais

- Pelo menos oito pessoas morreram devido à epidemia de COVID-19 em Espanha, com o número de casos confirmados naquele país a alcançar os 430, confirmou o Ministério da Saúde espanhol. Leia mais

- O Governo italiano anunciou a contratação de mais 20.000 profissionais de saúde e a aquisição de mais camas para internamento, medidas para combater a propagação da epidemia de COVID-19 no país, o mais afetado da Europa. Leia mais

- Uma menina de 12 anos testou positivo para o COVID-19. Esta é a primeira infeção em Malta, referiu a RTP.

- Por toda a França, os fabricantes de gel desinfectante para as mãos trabalham em ritmo febril e contratam mão de obra temporária para dar conta da explosão da procura deste produto para evitar a propagação do novo coronavírus. Leia mais

- Da parte da tarde, o Expresso e a RTP avançaram com três novas infeções, internados no Hospital de S. João. Tratam-se assim do 16º, 17º e 18º casos em território nacional. São dois homens e uma mulher por contágio através de um dos infetados, o homem natural de Lousada.

- O Papa Francisco pronunciará a oração de domingo do Angelus a partir da sua biblioteca, em formato vídeo, e não na janela com vista para a praça de São Pedro, devido ao novo coronavírus, anunciou o Vaticano. Leia mais

- Mais de meia centena de residentes de Macau na província chinesa de Hubei, centro do surto do coronavírus, regressaram este sábado, num voo fretado pelo Governo do território. Leia mais

- Cerca de 70 pessoas ficaram presas sob os escombros após a queda de um hotel na cidade chinesa de Quanzhou, no sudeste do país, informaram fontes oficiais. Leia mais

- As Maldivas confirmaram os seus primeiros dois casos de COVID-19. De acordo com a SIC Notícias, os infetados são do sexo masculino, trabalhavam num hotel de luxo e o contágio foi feito por um turista italiano.

- O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que a substituição do presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, entidade responsável pela Linha SNS 24, estava pensada desde janeiro e “não tem nenhuma correlação” com o surto de COVID-19. Leia mais

- A epidemia de COVID-19 matou mais 21 pessoas no Irão nas últimas 24 horas, elevando para 145 o balanço de vítimas mortais no país, anunciaram as autoridades iranianas. Leia mais

- Nicola Zingaretti, líder do Partido Democrático italiano, testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio feito pelo próprio na rede social Facebook, avançou a SIC Notícias.

- Itália registou mais 36 mortes por causa do novo coronavírus nas últimas 24 horas, o que eleva para 233 o total de óbitos pela doença, enquanto o número de casos no território chega a 5.883 (+1.247), informou o governo. Este é o país mais atingido pela atual epidemia e o terceiro a nível mundial.

- O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho limitou as visitas aos doentes internados e o acompanhamento de utentes no serviço de urgência, devido à epidemia de COVID-19, anunciou a unidade hospitalar. Leia mais

- O Presidente da República adiantou este sábado que reduziu “uma parte da agenda” a nível nacional por causa do surto de COVID-19, para evitar ajuntamentos de pessoas em recintos fechados, mas apontou que irá manter as viagens previstas. Leia mais

- O Instituto de Administração da Saúde da Madeira anunciou ter sido validado um segundo caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus naquela região autónoma, após avaliação clínica e epidemiológica pelas autoridades de saúde. Leia mais

- França regista um aumento nas infeções por COVID-19. A RTP avançou que em solo francês existem 949 novos casos, mais 336 do que sexta-feira.

- Na Alemanha, num só dia, foram detetadas 111 novas infeções pelo novo coronavírus, referiu a TSF. No total já existem 795 casos.

- O ministro da Saúde Pública do Paraguai, Julio Mazzoleni, confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no país, de acordo com uma mensagem divulgada pelo Twitter. Leia mais

