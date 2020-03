“Sim, sim, tenho feito alterações. Reduzi uma parte da agenda para não criar problemas em concentrações em recintos fechados”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

Já quanto à “parte internacional, depende de outros Estados”, observou, notando que, “até agora, [esses países] querem manter os programas que são para o final do mês e, sobretudo, em abril e maio”.

“Vamos ver”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas no final de uma iniciativa de evocação de Manuela Silva, que decorreu no Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa.

O Presidente da República tem uma deslocação prevista para o final do mês a Espanha, para participar no encontro da COTEC Europa, em Málaga.

Questionado se tenciona manter a mesma postura, sempre próxima das pessoas, que costuma abraçar e beijar, o chefe de Estado realçou que agora pergunta “às pessoas como querem que cumprimente”.

“E algumas dizem queremos beijinho, eu disse 'cuidado, porque não é indicação do Ministério da Saúde'. As outras são mais ou menos distantes”, contou.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou igualmente que “há outras que apertam a mão, outras que abraçam, e depois um número mais restrito que beija”.

“Só quando elas dizem queremos beijar é que eu beijo”, salientou.

Num comentário à postura de António Costa com a população, o Presidente notou que “o senhor primeiro-ministro de facto nisso é consistente, cumprimenta de longe”.

Questionado também sobre a possibilidade do fecho de fronteiras como medida para travar a propagação do novo coronavírus, o Chefe de Estado referiu que pretende “esperar que tudo corra pelo melhor, quer a nível europeu, quer a nível mundial”.

“E naturalmente que vamos ver se a nível europeu, como a nível mundial, já foi atingido o pico e começou a descer ou ainda não. Nós olhamos para o que se passa noutros países e sabemos como esta realidade é uma realidade que sobe até atingir um pico e depois desce. Nalguns países já está a descer, portanto vamos esperar que no caso português o pico, a não ter sido atingido, seja atingido rapidamente”, considerou.

A epidemia de COVID-19, surgida no final do ano, na China, provocou já mais de 3.500 mortos entre mais de 101 mil pessoas infetadas em pelo menos 94 países.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem 13 casos confirmados de COVID-19, a doença provocada pelo coronavírus.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

Na ocasião, o Presidente da República foi ainda questionado sobre a resposta do primeiro-ministro ao discurso que proferiu na quinta-feira, no qual afastou qualquer possibilidade de eleições antecipadas e aconselhou "baixar a temperatura" e agir no quadro parlamentar que os portugueses escolheram, considerando que o início de legislatura não pode ter sabor de fim.

Este sábado, António Costa salientou hoje que Portugal “tem mostrado uma grande maturidade política” em momentos críticos, e desaconselhou que se confunda o “ajustamento tático natural” dos partidos em início de legislatura com a duração da mesma.

"Eu fiz o discurso, agora não vou fazer de comentador acerca dos comentários das pessoas sobre o meu discurso", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.