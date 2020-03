O hotel Xinjia caiu por volta das 19h30 locais. Até o momento, os serviços de socorro conseguiram resgatar 23 pessoas, segundo um comunicado de autoridades locais de Quanzhou, na província de Fujian.

Com 80 quartos, o hotel foi transformado, recentemente, numa zona de quarentena para pessoas que tiveram contacto com pacientes contaminados pelo novo coronavírus Covid-19, relatou o "Diário do Povo".

Vídeos que circulam na rede social chinesa Weibo mostraram equipas de resgate a remover detritos e a tentar tranquilizar uma mulher presa sob o cimento, enquanto ambulâncias retiravam feridos do local.

As autoridades de Fujian enviaram 150 trabalhadores ao local para o resgate, de acordo com a emissora de televisão CCTV.

Quanzhou, uma cidade costeira, registou 47 casos de Covid-19.

O hotel foi inaugurado há apenas dois anos.

Quedas de prédios são comuns na China, onde o crescimento rápido e a vigilância inadequada da construção induzem empreiteiras a padrões de segurança mais baixos.

Pelo menos 20 pessoas morreram em 2016, quando vários prédios com defeitos de construção desabaram na cidade de Wenzhou (leste). Outro prédio que estava a ser alvo de obras em Xangai no ano passado também caiu, matando 10 pessoas.