Na passagem de ano, os hóspedes podem aproveitar uma programação especial na cidade. Dino d’Santiago e Fernando Alvim são as atrações musicais do réveillon na baía de Sines, que será acompanhada por fogo de artifício. Os hóspedes do Veleiro têm a vantagem de assistir a tudo do rooftop do hotel ou das suas varandas privadas.

Originalmente com 14 quartos, o espaço foi ampliado e modernizado em 2017, passando a contar com 18 quartos e uma suíte, resultado do investimento de Otília Costa, atual proprietária. Este é o único hotel da cidade com varandas privativas de frente para o oceano.

Apesar de ser muito procurado por viajantes em negócios, o Veleiro também recebe casais e turistas estrangeiros, atraídos pela proximidade aos principais pontos históricos e culturais de Sines. O hotel está situado a uma curta distância de locais como o Castelo de Sines, o Museu Vasco da Gama, a Igreja Matriz e a estátua de Vasco da Gama.

Veleiro, um ponto estratégico para o réveillon no litoral alentejano créditos: Divulgação

Para os hóspedes que desejam explorar a região, o Veleiro colabora com parceiros locais que proporcionam atividades como batismos de mergulho na baía de Sines, provas de azeite e vinho, passeios a cavalo na Costa do Norte e experiências na praia, muitas vezes acompanhadas de piqueniques e sessões fotográficas.

Este ano, o grupo iniciou a construção de uma nova unidade hoteleira de quatro estrelas, na Quinta Cerimonial, em Santo André, a 16 km de distância. O novo hotel terá capacidade para 65 camas, ampliando a oferta de alojamento na região.

A 150 km de Lisboa, o Veleiro é uma opção para quem busca um refúgio de fim de semana ou uma forma diferente de celebrar o Ano Novo, com o mar como cenário principal e a cultura do Alentejo como pano de fundo.