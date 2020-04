Em comunicado, a Uber, empresa de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, adiantou que vai oferecer 12 mil viagens gratuitas, até ao valor de 10 euros cada, para ajudar os profissionais de saúde.

As viagens seguintes terão 20% de desconto.

Na nota é também referido que a Uber Eats vai oferecer cinco mil refeições até 15 euros para a equipa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e cinco mil taxas de entrega.

A Uber Eats vai também desenvolver esforços para que “os seus restaurantes parceiros doem refeições ou forneçam ofertas específicas aos profissionais de saúde”.

A plataforma anunciou também a oferta de cinco mil viagens em bicicletas JUMP, disponíveis para os profissionais de saúde em quatro hospitais de Lisboa: Santa Maria, São José, Curry Cabral e Estefânia.

Essa oferta garante duas viagens por dia, até 30 minutos cada uma.

As viagens e refeições gratuitas podem ser solicitadas por qualquer pessoa com um endereço de e-mail do SNS ou de um serviço de saúde.