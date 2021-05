O número de casos ativos da covid-19 em Timor-Leste aumentou hoje ligeiramente com as autoridades a registarem 84 novas infeções com o SARS-CoV-2 e 81 recuperações, segundo um comunicado oficial.

Na atualização diária de dados da pandemia, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que se registaram nas últimas 24 horas um total de 65 casos em Díli, 18 em Baucau e mais um em Covalima. No mesmo período, registaram-se 81 casos recuperados, pelo que o total de ativos é agora de 1.417 e o total acumulado desde o início da pandemia subiu para 2.870. Os novos casos detetados correspondem a 5,9% dos 1.102 testes realizados em Díli, uma das percentagens mais baixas dos últimos dias, e a 5,7% dos 336 testes realizados noutros municípios do país. Díli, onde há transmissão comunitária, tem atualmente 1.124 casos ativos, Baucau tem 124 e Covalima tem 36, com casos ativos em todos os outros municípios e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA). O número de pessoas em isolamento no Centro de Vera Cruz, em Díli, para onde vão todos os casos considerados moderados e graves, aumentou para 33 nas últimas 24 horas. Atualmente há ali internados 11 casos de obstetrícia, todos considerados moderados, mas que incluem uma mulher grávida de 42 semanas em que se registou morte fetal e que está a receber cuidados especializados. Nos serviços de medicina interna há quatro pacientes em estado grave (que estão a usar oxigénio) e 13 moderados e no serviço de pediatria há um paciente em estado grave e quatro em estado moderado. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de 154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.