Estes testes não são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, ao contrário dos testes moleculares para detetar a presença dos vírus.

Os preços oscilam entre 25 e 50 euros e a procura tem sido muita. A oferta está a multiplicar-se, havendo já mais de 50 marcas de testes serológicos rápidos diferentes com certificação CE registadas na Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, refere o jornal.

“Contudo, este registo não constitui qualquer autorização ou validação por parte do Infarmed”, esclareceu o regulador ao Público.

Está ainda registada no Infarmed uma dezena de testes ditos automatizados, os mais sofisticados, que são apenas realizados nos laboratórios de análises clínicas, e que custam entre 78 e 86 euros.

O seu “resultado isolado não pode excluir a possibilidade de infeção” pelo novo coronavírus e o desempenho dos diferentes testes no mercado ainda está a ser “alvo de discussão”, refere o Infarmed.

Portugal regista hoje 1.485 mortes relacionadas com a covid-19, mais seis do que no domingo, e 34.885 infetados, mais 192, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.479 mortes, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,4%. Já os casos e infeção subiram 0,6%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (13.222), onde se tem registado o maior número de surtos, há mais 149 casos de infeção (+1,1%).