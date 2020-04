"O acesso à internet permite o funcionamento do Sistema de triagem smart com resultados diretos nos aparelhos eletrónicos cedidos. A experiência de sucesso na parceria com a Altice Portugal, em iniciativas anteriores, permite-nos estar confiantes no impacto desta campanha. Contamos com a generosidade de todos para esta causa", acrescenta.

Ministro visitou hospital de campanha da Cruz Vermelha

O modelo de triagem foi visitado na terça-feira pelos ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Manuel Heitor salientou no final que o sistema mostra a importância e os resultados a que se pode chegar quando a ciência se mobiliza, e salientou que a triagem inteligente vai ser aplicada em outros locais do país. “Além dos esforços para combater a pandemia estimula as empresas de base tecnológica”, salientou o ministro.

Ana Mendes Godinho também salientou a importância da realização de testes nos lares, de forma preventiva, para identificar possíveis casos positivos e poder garantir respostas de isolamento.

A Biosurfit é uma empresa portuguesa de diagnósticos que desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer as principais modalidades de análise ao sangue em apenas cinco minutos e sem laboratórios. A análise não diz se o paciente está infetado, mas dá indicadores sobre possível infeção com o coronavírus SARS-CoV-2. A recolha para o teste também pode ser feita e nesse caso o resultado está disponível oito horas depois.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou mais de 800 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 40 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

Com Lusa