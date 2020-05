“Não percebemos qual é a intenção do Governo ao excluir as pessoas com diabetes do regime excecional de proteção”, afirma em comunicado o presidente da SPD, João Filipe Raposo, em reação à retificação publicada na terça-feira, em Diário da República, ao diploma de 01 de maio que “Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19”.

João Filipe Raposo sublinha que esta decisão do Governo impede estes doentes de ter as suas faltas justificadas por declaração médica, nos casos em que não fosse possível exercer as suas funções à distância, conforme estava previsto no diploma publicado há quatro dias, que dava esta possibilidade a todos os trabalhadores com doenças crónicas e imunodeprimidos.

A SPD lembra que, tal como outras sociedades científicas, tem vindo a fazer há meses “um trabalho árduo” para sensibilizar as pessoas com diabetes para o risco acrescido que têm perante a COVID-19”.

“Vários elementos do próprio Governo têm feito múltiplas menções a este risco. Foi uma surpresa para nós esta exclusão que se manifestou numa correção intencional não justificada deste decreto-lei”, sublinha o presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia.