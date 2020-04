"Só no dia 30 é que o Conselho de Ministros anunciará qual o calendário de reabertura de um conjunto de atividades", afirmou António Costa, em declarações aos jornalistas.

Falando hoje em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, onde visitou uma empresa de confeções que está a produzir cerca de 100 mil máscaras por dia, o chefe do Governo informou que, antes do conselho de ministros, haverá a habitual reunião no INFARMED, onde os cientistas da Direção-Geral da Saúde falarão da evolução da pandemia de COVID-19.

"Isso é fundamental para sabermos qual o calendário e que medidas adotar para ir melhorando o nível de desconfinamento", indicou.

Ainda antes da reunião do Governo de quinta-feira, António Costa vai falar, na quarta-feira, com representantes dos parceiros sociais e dos partidos com assento parlamentar.

O primeiro-ministro disse hoje ser intenção do Governo "fixar o calendário para o que pode abrir a 04 e a 18 de maio e a 01 de junho" e, no final de maio, "voltar a fazer uma avaliação em relação ao conjunto de outras atividades".

"Todas as semanas iremos avaliando, para ver se o passo que demos não foi maior que a perna e se podemos continuar a avançar com confiança e segurança neste processo", reforçou.