Perante a escassez de meios no âmbito da saúde do trabalho, a APEMT diz não compreender como é que se preconiza a adoção de normas e procedimentos a efetuar por empresas prestadoras de serviços externos de segurança e saúde do trabalho, sem se avançar qualquer medida para solucionar o problema da falta de médicos do trabalho.

"A carência de médicos do trabalho torna absolutamente inexequível que procedimentos simples, como seja, a verificação da temperatura corporal aos trabalhadores, possam vir a ser levados a cabo nos modos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados preconiza, pelo que, face às contingências gravíssimas com que somos confrontados, são necessárias medidas urgentes da tutela por forma a solucionar definitivamente a situação", sublinha a APEMT.

A posição da APEMT surgiu na sequência de notícias que apontam para a não renovação do estado de emergência e para eventuais medidas, normas e procedimentos obrigatórios a implementar em contexto laboral, como seja, a verificação da temperatura corporal aos trabalhadores.

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 25 mortos (+2,8%) e mais 163 casos de infeção (+0,7%).