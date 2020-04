De acordo com dados do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, Estarreja tem 67 casos de covid-19 (7,8%) e três óbitos.

No topo da lista surge Ovar com 413 infetados (48,3%) e 15 óbitos, seguido de Aveiro com 191 infetados (22,3%) e 12 óbitos.

Nos 11 concelhos da CIRA existem 855 casos de covid-19, 77 dos quais dizem respeito a profissionais de saúde, e 38 óbitos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 68 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito no domingo pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 295 mortes, mais 29 do que na véspera (+11%), e 11.278 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 754 em relação a sábado (+7,2%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.