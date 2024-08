Desde o dia 14 de agosto que deflagra um grande incêndio da ilha da Madeira, tendo começado nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e, através do Pico Ruivo, Santana.

Sendo esta a sua terra natal, Elma Aveiro fez questão de partilhar na sua página de Instagram uma imagem na qual é feito um agradecimento aos bombeiros que têm lutado contra as chamas.

Entretanto, a irmã de Cristiano Ronaldo acrescenta: "Não tem sido fácil, mas todos juntos vamos conseguir".

© Instagram - Elma Aveiro