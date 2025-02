Elma Aveiro recorreu à sua página de Instagram para manifestar a sua indignação perante os serviços da TAP. O voo para a Madeira, sua terra natal, atrasou, algo que chateou a irmã de Cristiano Ronaldo.

"Para não variar, TAP com uma hora de atraso e estamos todos fechados dentro do avião. Isto está cada vez pior, enfim, é o que temos infelizmente", lê-se numa partilha feita nas stories do Instagram.

Entretanto, como mostrou, lá conseguiu chegar ao destino.



