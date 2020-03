“Atualmente o número de casos não é tão elevado”, afirmou a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, Leong Iek Hou, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Contudo, frisou, “caso houver aumento de casos confirmados em Portugal”, ou se houver “casos importados” em Macau provenientes de Portugal, o território pode colocar o país que outrora o administrou na lista de alta incidência epidémica de Covid-19.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Na mesma conferência de imprensa, O Governo de Macau disse o perigo centra-se agora na possibilidade de casos importados de Covid-19, principalmente provenientes de Hong Kong, Malásia, Singapura e de países europeus, num território que não regista casos há 37 dias.

“Não descartamos a possibilidade de haver casos importados” em Macau, disse Diretor de Saúde de Macau, Lei Chin Ion, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, um dia depois de a OMS ter declarado a doença Covid-19 como pandemia.

O responsável afirmou que Singapura, Malásia e Hong Kong têm tido nos últimos dias um crescimento rápido dos casos de Covid-19 e que a antiga colónia britânica e a China continental têm registado uma subida de casos importados, “sobretudo as pessoas que estão a voltar de países europeus”.

“Há um abrandamento, no geral no interior da China. Mas não podemos baixar a guarda”, reiterou, acrescentado que Macau “continua a enfrentar uma ameaça grave”, apesar de já não registar casos há mais de um mês.

Por esta razão, Lei Chin Ion apelou à população para não viajar e não sair do território, apenas quando necessário.

Os residentes devem “reduzir entradas e saídas” do território, “evitar convívios e lavar frequentemente as mãos”, afirmou.

O Governo de Macau voltou hoje a reafirmar que está a ponderar colocar mais países europeus na lista de alta incidência epidémica de Covid-19 e assim impor uma quarentena de 14 dias a quem tenha estado nesses países. Entre essas possibilidades está o caso a Dinamarca, afirmaram as autoridades.