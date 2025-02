A Rituals Cosmetics encerra 2024 em grande ao alcançar um volume de negócios de 2,1 mil milhões de euros e um crescimento médio de 21% em todos os canais e 42 países, refere em comunicado.

De acordo com o mesmo, "a maior parte do crescimento registou-se no mercado europeu, contudo, a marca também acelerou a sua expansão na Ásia".

"O crescimento orgânico nos canais de retalho e e-commerce, alimentado por inovações premiadas, uma experiência omnicanal perfeita e um programa de fidelização em expansão" são os fatores apontados como causa do sucesso.

A marca investiu fortemente na experiência de compra física, com a abertura de 241 lojas em todo o mundo – uma por dia útil. Destaques incluem a inauguração da primeira loja no Japão, além de novas localizações na Malásia, Singapura, Tailândia e China continental.

Além disso, após o sucesso do Mind Oasis, foram abertas três novas localizações, reforçando a filosofia de bem-estar da empresa, que visa ajudar as pessoas a relaxar o corpo e a mente.

Em 2025, a Rituals espera continuar a apresentar inovações e serviços, com planos para abrir mais 243 lojas em todo o mundo. O foco será manter o impulso na Europa através do retalho, digital, grossistas e travel retail, ao mesmo tempo que expande a marca na Ásia, explica o comunicado.

Empreendedorismo no século XXI

Como parte da sua missão de ser uma empresa para o bem, a Rituals renovou a sua certificação B Corp, mantendo o cumprimento de elevados padrões de desempenho social e ambiental. Outro grande destaque de 2024 foi o sucesso do movimento de recargas da marca, com mais de 8 milhões de recargas vendidas, ajudando os consumidores a reduzir o desperdício de embalagens.

Para utilizar o negócio como uma força positiva em todos os aspetos, a marca introduziu o 10% Profit Pledge, uma iniciativa que vai ser oficialmente lançada este ano. Através deste compromisso, a Rituals vai destinar 10% do lucro líquido do ano anterior para apoiar o bem-estar das pessoas e do planeta.

Nesta jornada de empreendedorismo e impacto positivo, com a esperança de inspirar outros, a Rituals conta com três novos parceiros: A War Child, que promove o bem-estar de crianças afetadas por conflitos e guerras; A Blue Marine Foundation, que combate a pesca excessiva e protege os ecossistemas marinhos; E a National Geographic Pristine Seas, que ajuda a criar áreas marinhas protegidas para restaurar a saúde dos oceanos.

Estes juntam-se aos parceiros já existentes: A Sacred Forests, que apoia comunidades indígenas e protege territórios nativos; A Super Chill, que ajuda crianças a desenvolver resiliência mental; E a Tiny Miracles, que fornece rendimentos transformadores, cuidados de saúde e educação para comunidades em Mumbai, na Índia.