“Há algumas respostas que foram sendo criadas no contexto desta crise da covid-19”, como o apoio psicológico na Linha SNS 24, para a população que “podem ser úteis no sentido de as pessoas se informarem e de haver algumas intervenções breves com estas pessoas”, disse à agência Lusa o presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da OPP, David Neto.

Para David Neto, continuar este trabalho ao nível da prevenção “pode ser bastante importante no sentido de não desenvolver perturbações” de saúde mental que as situações de crise propiciam como o aumento do risco de suicídio, do consumo abusivo de álcool e de outros substâncias.

O psicólogo alertou para o tempo que o utente espera entre o início de uma perturbação e a oferta de tratamento, que antes da pandemia já era superior a um ano.

“É muito importante apostarmos em tudo o que seja intervenção precoce no sentido de se evitar complicações associadas a estas perturbações”, o que passa pelo “reforço dos cuidados psicológico ao nível dos cuidados de saúde primários”.

Segundo David Neto, já se está a sentir um aumento da procura de apoio e de problemáticas a nível da saúde mental.

“As pessoas de alguma maneira já têm quadros prévios e existe uma maior probabilidade de esses quadros se agravarem”, mas mesmo quem não tinha pode desenvolver “situações de sofrimento psicológico ou de perturbação psicológica” na sequência da crise.