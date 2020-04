As projeções divulgadas pela primeira vez a nível federal pelas autoridades canadianas preveem que o país possa registar entre 934 mil e 1,9 milhões de infeções até ao fim da pandemia se as medidas restritivas à circulação da população e o confinamento em casa se mantiverem nos próximos meses.

O Canadá registou oficialmente até agora 476 mortes em quase 20.000 casos de infeção.

Até 16 deste mês, o balanço das mortes ligadas ao novo coronavírus deverá situar-se entre os 500 e 700, precisou a responsável pela Saúde Pública canadiana, Theresa Tam, em conferência de imprensa.

“Os dados mostram que é preciso fazer tudo para controlar a epidemia”, acrescentou, apelando aos canadianos que respeitem as medidas de isolamento e de distância social para que as projeções se possam manter baixas.

“Estes modelos de cálculo não são bolas de cristal e nem nos permitem prever o futuro”, frisou.

Atualmente, o número de novo casos duplica entre três a cinco dias, referiu Theresa Tam, que se escusou a prever quando poderá ser atingido o pico da pandemia a nível federal.

As autoridades do Québec, a província mais afetada com mais de metade dos casos no país, estimam que o pico poderá ser atingido em meados deste mês.